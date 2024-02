¿Taylor Swift podría anunciar Reputation (Taylor's Version) en los Premios Grammy 2024? Lo que se sabe

Taylor Swift es la artista del momento, quien este fin de semana hará un aparición de lujo en los Premios Grammy 2024, puesto que la reciente producción de la artista, Midnights, está nominada a Álbum del Año junto con las de otros artstas como Olivia Rodrigo, SZA y Miley Cyrus.

Sin embargo, no hay duda que la joven de 34 años es la estrella más grande en la industria musical actualmente, pues con The Eras Tour ha realizado una importante gira mundial que aún no termina donde recorre en tres horas sus temas más icónicos. Es por ello que su presencia en los Grammy este año no pasará dedapercibida, pues los ojos del mundo entero estarán sobre ella y sobretodo por los rumores de que la artista podría tener una sorpresa para los Swifties.

Taylor Swift es la Primera y Única mujer en ganar 3 veces el premio "Álbum of the Year" AOTY en los #GRAMMYs pic.twitter.com/i98McMgonz — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) February 4, 2024

Hasta el momento, se ha señalado que es posible que la artista se presente en los Premios Grammy con un show, pues ya se confirmó que asistirá a la gran celebración musical en Los Ángeles; sin embargo, se desconoce si la artista podrá presentar o no un número musical, pes de hacerlo será una sorpesa para los fanáticos

Nominaciones de Taylor Swift a los Premios Grammy 2024

Mejor álbum pop vocal: Midnights

​Mejor presentación duo/grupal pop: Karma

​Mejor presentación pop solo: Anti-Hero

​Canción del año: Anti-hero

​Álbum del año: Midnights

​Grabación del año: Anti-Hero

Taylor Swift podría anunciar Reputation TV en los Premios Grammy

Después de que Taylor pusiera todas sus fotos de perfil bajo un filtro gris en redes sociales, el público de la artsta comenzó a teorizar qué significa este detalle por parte de la artista, quien no deja nada al azar e incluso se comunica con su público a través de pequeñas pistas que deja y que hacen a la audiencia cuestionarse qué es lo que sucede con cada uno de los movimientos de la joven.

De este modo, el público relacionó el blanco y negro en las fotos de la artista como el anuncio de que la era de 1989 está por terminar y en cambio, llegará el momento de Reputation (Taylor's Version), la cual es la era más oscura de la inérprete, donde las serpientes y el negro son los colores principales.

Taylor Swift cambió su foto de perfil en redes sociales con un filtro blanco y negro ¿viene Reputation (Taylor's Version)? Especial

¿Qué son y por qué existen las Taylor's Version?

"Taylor's Version" es el término que se le da a las regrabaciones de Taylor Swift, las cuales existen con la intención de regresar a la artista los derechos totales de los diferentes discos que grabó junto al productor Scooter Braun, quien vendió la música de la joven. Con estas reinterpretaciones, la cantante estadounidense ha logrado retomar discos importantes en su carrera como Red o Speak Now y hasta el momento, solo falta Reputation y Taylor Swift, el álbum debut de la compositora.