Taylor Swift hace historia en los Grammy al ganar su cuarto premio a Álbum del Año

La cantante estadounidense Taylor Swfit, quien ha roto todos los récords con su gira Eras Tour y su disco Midnights, hizo historia la noche de ayer en la 66 entrega de los Premios Grammy al convertirse en la primera artista en ganar en cuatro ocasiones el galardón a Álbum del Año. Superó las veces en que Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon se alzaron con este reconocimiento.

“Es el mejor momento de mi vida, pero me siento así también cuando acabo de terminar una canción, cuando ensayo con mis bailarines y mi banda, el premio es el trabajo, me hace muy feliz. Lo único que quiero es seguir haciendo esto”, dijo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, junto a quienes participaron en el disco, entre ellos su entrañable amiga Lana del Rey.

También fue premiada con el gramófono a Álbum de Pop Vocal, momento que aprovechó para anunciar que el próximo 19 de abril lanzará su próximo álbum The Tortured Poets Department, lo cual fue celebrado por sus fans.

Billie Eilish cantó el tema de Barbie “What was I Made for?”. Foto: Reuters

En la ceremonia, Dua Lupa fue la encargada de ofrecer el show de apertura y sorprendió con un espectáculo en el que incluyó una jaula por la que salió con un sensual atuendo negro para estrenar en directo“Training Season”. En su esperada presentación, incluyó “Houdini”.

En esta edición de los Grammy, Trevor Noah fue el encargado de dar la bienvenida, la cual se caracterizó por aludir a la Inteligencia Artificial y a la controversia que ha generado el retiro de la música de Universal Music de TikTok.

“Es una vergüenza que hayas sacado a todos los artistas, eso es trabajo de Spotify”, dijo el comediante.

Miley Cyrus interpretando por primera vez en televisión su canción de empoderamiento “Flowers”. Foto: Reuters

Noah también destacó que este año las mujeres dominaron la industria musical, porque siete de las ocho nominaciones a Álbum del Año correspondían a ellas.

La primera ganadora de la noche fue la cantante Miley Cyrus, por la oda al amor propio “Flowers”, en la categoría Mejor Actuación Pop Solista.

Más tarde interpretó por primera vez en televisión este tema, regalando una actuación digna de recordarse: bailó con energía en el escenario con un vestido plateado y cerró con una versión rockera de esta canción. Casi al final de la noche se llevó otra sorpresa al obtener el reconocimiento a Mejor Grabación.

“Este premio espero que no cambie absolutamente nada, porque mi vida era hermosa ayer”, dijo la artista, quien por primera vez gana en los Grammy.

Dua Lipa se encargó del primer número de la velada de los Grammy. Se lució con “Houdini”. Foto: Reuters

La velada también tuvo momentos de nostalgia, Luke Combs deleitó con un cover de “Fast car”, de Tracy Chapman, quien hizo su aparición en los Grammy después de haberse alejado de los escenarios. También fue entrañable el número de la “Matriarca de la imaginación”, Joni Mitchell, quien cantó “Born Sides Now”.

Otra presentación memorable fue la de SZA, quien con “Kill Bill” ofreció un espectáculo que recordó a la célebre cinta de Quentin Tarantino. Sus bailarinas portaron unos bodys entallados y una de ellas subió a una de las mesas de invitados para ejecutar una coreografía con una espada.

Por su parte, Billie Eilish cautivó con el tema de la cinta Barbie “What was I Made for?”, con su hermano Finneas O’Connell al piano. Con este tema más tarde ganarían el Grammy a Canción del Año, el cual dijo él, que sentían no merecer. En la categoría competían con Lana del Rey, Taylor Swift, Jon Batiste, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo, entre otros.

SZA emocionó con la canción “Kill Bill”, que recordó al famoso filme de Quentin Tarantino. Foto: Reuters

La cantante Olivia Rodrigo brindó un show poderoso con “Vampire”, un tema pop con tintes góticos y de rock pop. Portó un atuendo rojo y casi al final, el escenario comenzó a pintarse de rojo y una parte de la mejilla la intérprete lucía de ese color.

La gala incluyó algunos homenajes a personalidades que fallecieron el año pasado, como Tina Turner, Sinéad O’Connor, Tony Bennett y Clarence Avant.

Para honrar a Tony Benett, Stevie Wonder interpretó “The Best Is Yet To Come”; y Tina Turner fue recordada con “Proud Mary”, vocalizada por Fantasia Barrino.

Lenny Kravitz estuvo a cargo del discurso de tributo a Clarence Avant, quien impulsó al talento negro de Estados Unidos, por ejemplo, Michael Jackson. Jon Batiste cantó “Ain’t No Sunshine”.

Billy Joel vocalizó por primera vez su nuevo sencillo. Foto: Reuters

El cierre fue con broche de oro: Billy Joel interpretó en vivo su más reciente sencillo “Turn the Lights Back On”, que lanzó la semana pasada tras 30 años de no meterse a un estudio, el cual le permitió disfrutar de ese trabajo.

La leyenda de la música estuvo acompañada por chelistas y violinistas para la presentación del emotivo tema. Después de que se anunció a la ganadora a Álbum del Año, el Piano Man regresó al escenario para vocalizar uno de sus clásicos “You May Be Right”.

Álbum Rock: This Is Why, Paramore

Interpretación de Metal: 72 Seasons, Metallica

Interpretación Pop en Dúo o Grupo: “Ghost in the Machine”, SZA y Phoebe Bridgers

Compositor del Año: Theron Thomas

Álbum de Rock Latino o Alternativo: De todas las flores, Natalia Lafourcade; y Vida cotidiana, de Juanes

Video Musical: “I’m Only Sleeping”, The Beatles

Álbum de Música Urbana: Mañana será bonito, Karol G

Peso Pluma, entre el triunfo y polémica

El cantante mexicano de corridos tumbados Peso Pluma obtuvo su primer Grammy por su aclamado disco Génesis, lo cual fue celebrado, pero también criticado, algunos lamentaron que artistas como Lana del Rey no se hayan alzado con un gramófono.

El intérprete de “Ella baila sola” ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana, donde competían Ana Bárbara, Lila Downs, Flor de Toloache y Lupita Infante.

“Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música, hoy se cumplió un sueño no sólo mío, sino de un equipo entero. Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy”, escribió en su cuenta de X.

Algunos artistas que han obtenido dicho galardón en otras ediciones han sido Pepe Aguilar, Lila Downs, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y Natalia Lafourcade, por lo que el reconocimiento para Peso Pluma supone un cambio de estafeta y la demostración del crecimiento que han tenido los corridos tumbados en los últimos años.

Génesis es el tercer álbum de estudio del cantante mexicano, quien incluyó colaboraciones con Eladio Carrión, Natanael Cano y Junior H, entre otros. Algunos éxitos que se han posicionado en los primeros lugares han sido “Lady Gaga” y “Rosa pastel”.

Otra mexicana galardonada fue Natalia Lafourcade por De todas las flores, en Álbum de Rock Latino o Alternativo.