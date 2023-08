Taylor Swift en México 2023: ¿Cómo y a qué hora recoger tu paquete VIP?

Los conciertos de Taylor Swift en México 2023 se llevan a cabo del 24 al 27 de agosto en el Foro Sol de la CDMX. Los fans que compraron paquetes VIP tienen que recogerlos antes de que empiecen los shows de la cantante.

Ocesa reveló los detalles de los horarios en los que los Swifties tienen que recoger sus paquetes VIP para disfrutar del show.

¿Cuáles son los paquetes VIP para Taylor Swift?

VIP 1: It’s been a long time coming

VIP 2: Karma in my boyfriend

VIP 3: I remember it all to well

VIP 4: … Ready for it

VIP 5: It’s a love story

VIP 6: We never go out of style

Los fans de la cantante adquirieron seis tipos de boletos Vip que son los siguientes.

¿Cuándo y a qué hora recoger los paquetes VIP de Taylor Swift?

De acuerdo con Ocesa los paquetes VIP se recogen horas antes de que inicien los conciertos.

Los paquetes VIP 1, 2, 3, 4 y 5 se pueden recoger en el Foro Sol de 10 am a las 7 pm. Mientras que el Paquete VIP 6 que es el We never go out of style, el horario para ir por él es de 10 am a 3 pm.

VIP 1, 2, 3, 4 y 5 se entregan de 10 am - 7 pm

​VIP 6 se entrega de 10 am a 3 pm

Una vez iniciado el show de la telonera Sabrina Carpenter ya no se podrán recoger los paquetes VIP.

Horarios para recoger paquetes VIP de Taylor Swift Foto: Especial

¿Cómo recoger el paquete VIP?

Los fans que tienen boletos VIP cuentan con dos tickets, uno de ellos dice “Acceso general” y el otro dice “paquetes VIP”. A la hora de ir por el parque los fans tienen que entregar el boleto en el que viene el nombre del paquete para que el personal del Foro Sol lo escanee.

Si en ese momento los fans se equivocan y entrega el ticket que dice acceso general ya no podrán entrar al show.