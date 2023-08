Taylor Swift en México 2023: ¿Dónde y a qué hora es la venta anticipada de la mercancía oficial?

Estamos a tan sólo unos días de que Taylor Swift de su primer concierto en la Ciudad de México y los ánimos de las swifties están más que encendidos. Para que acudas al evento con toda la indumentaria completa, en La Razón te decimos dónde puedes conseguir la mercancía.

Sin lugar a dudas, los conciertos se viven no sólo el día del evento, sino días antes los ánimos y la emoción van cocinando un caldo de euforia que estalla mientras el artistas está en el escenario. Los fanáticos viven estos eventos con pasión y se mimetizan con el ambiente portando colores, playeras y accesorios acordes a la ocasión.

De los fanáticos más fieles y apasionados son las swifties, quienes incluso se dice que hicieron temblar el suelo de Seattle durante el concierto de Taylor Swift en esa ciudad. Además, siempre arrasan con los boletos en taquilla y tienen una serie de rituales que ha vuelto los conciertos de la intérprete de "You belong with me" toda una experiencia.

Con el fin de que los fans disfruten al máximo el concierto de la estadounidense, Ocesa invitó a los fans de Taylor Swift a comprar mercancía para llegar con todo el día del evento. "Early Merch Day será mañana 23 de agosto de 11 a.m. a 5 p.m. y estará abierto para todos", señala la invitación.

"Los fans están invitados a comprar mercancía oficial antes del día del show en la venta anticipada", apunta la invitación. Esta venta de mercancía se llevará a cabo en la Explanada Puerta 3 del Palacio de los Deportes. Además, no es necesario presentar boleto para acceder a comprar productos.

