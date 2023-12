Es la tercera mejor película del siglo y Netflix ya la va a sacar del catálogo, corre a verla quedan horas

“There Will Be Blood” es su título en inglés, los hispanohablantes la conocemos como “Petróleo sangriento” y ha sido considerada como una de laa tres mejores películas del siglo y cómo no si la crítica no dejó de aclamarla y fue multipremiada.

Paul Thomas Anderson es el director de esta cinta considerada una “obra maestra” del séptimo arte, es de recordar que este autor tiene en su historia otras más que demuestran su talento en la pantalla: “Hard Eight, Sidney”, “Licorice Pizza”,” The Master”, “Magnolia”, entre otras.

Pero en realidad el éxito llegó en la citada película de 2007 que estuvo protagonizada por Daniel Day-Lewis, el largometraje está basado en la novela “¡Petróleo!” (Oil!, 1927) de Upton Sinclair. Entre lo sorprendente se ella -que otra vez te avisamos debes correr a ver a Netfllix- es que estuvo nominada a a 137 premios y de ellos obtuvo 116 galardones.

Petróleo Sangriento

De qué va “Petróleo Sangriento”

Es la historia de Daniel Plainview, un pobre minero que se hace cargo de H. W., que es el hijo de uno de sus compañeros que ha muerto en un accidente, pero un día siendo socorrido por la suerte se ha cuenta que debajo de un pedazo de tierra hay petróleo y se convierte en un rico magnate, aunque los problemas ahora son diferentes y lo dejamos ahí para no dar adelantos de más.

Para desfortuna de los suscriptores de la platafcorma de la “N” roja, en unas cuantas horas va a desaparecer del catálogo, de acuerdo con lo que informa el servicio este 14 de diciembre se va, así que no hay que postergar más.

En algún momento la cinta estuvo entre lo más visto, pero por alguna razón debe dejar el catálogo, fue la BBC, uno de los medios que destacaron que la producción podría tener un lugar en el Top 3 de las mejores tres del siglo XXI.

La cinta tiene una duración de 158 minutos, tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares y obtuvo más de 77.