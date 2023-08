¿Tortillas con el rostro de Wendy Guevara? descubre dónde comprar el peculiar producto

La persona del momento es Wendy Guevara, la influencer originaria de León Guanajuato que se ganó el corazón del público mexicano luego de participar en La Casa de los Famosos, uno de los reality shows más relevantes del momento. Tal es la fiebre por la integrante de Las Perdidas que ya hasta venden tortillas con su rostro.

Hoy en día por todos lados se escucha el nombre de la influencer. Comerciantes venden veladoras, playeras, cobijas, pero quienes sí se volaron la barda fueron los de la tortillería Ruby, pues están vendiendo el producto de maíz con la imagen de la ganadora de La Casa de los Famosos.

A través de una cuenta de TikTok se viralizó el peculiar producto, cuyo precio es de 30 pesos. El comercio está ubicado en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, y sólo se puede conseguir por el momento de manera presencial, directamente en la tortillería Ruby.

Las Wendy Tortilla causaron furor entre los internuatas, quienes no podían creer que existiera este alimento con el rostro de la integrante de Las Perdidas: "Por un kilo de tortilla de wendy yo daría lo que fuera", "Así sí me levanto temprano y de buen humor por las tortillas", "Compró esas tortillas y jamás me las como jaja", señalaron los internautas en redes sociales.

Le tumban cuenta de Instagram a Wendy Guevara

Hoy por la tarde le tumbaron su cuenta de Instagram a Wendy Guevara, por lo que está tratando de recuperarla. Por ahora está usando un perfil alterno para comunicarse con sus fans.

En redes sociales circulan teorías que señalan que en realidad la cerró ella porque a los fans no les gusta verla con Marlon Colmenarez, su supuesto novio.

El venezolano apareció dos días después de que Wendy Guevara salió de La Casa de los Famosos, mientras tanto se dejó ver con Nicola Porcella y hasta se besó con él en la fiesta de cumpleaños que le organizó Galilea Montijo en su casa.

DGC