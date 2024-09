Tráiler del live action de 'Blanca Nieves' tiene más de un millón de 'No me gusta' en Youtube

Para nadie es nuevo que la versión live action que Disney lleva años preparando de “Blanca Nieves” con Rachel Zegler es odiada por todo, por los cambios que la compañía del ratón que no deja que la gente los demande si tienen Disney+ le hizo a la historia original, además de las polémicas declaraciones de la protagonista que no le gustaron a nadie. Ahora, se dio a conocer que el tráiler de la que aparentemente es la versión final del filme ya supera el millón de “no me gusta” en YouTube, lo cual es un augurio funesto para el estreno.

Por si no te sabes el chisme, la nueva versión de “Blanca Nieves” ha sido duramente criticada por los fans porque la protagonista no es blanca como la nieve y por el enfoque de empoderamiento que se le ha dado a la historia de la cinta, sobre lo cual Rachel Zegler ha hecho una serie de comentarios que a la gente no les han gustado, entre otras cosas, como la nula química entre la joven actriz y Gal Gadot, pues una se ha manifestado a favor de Palestina, mientras que la otra es literalmente una ex soldado israelí.

Blancanieves y los 7 enanos: la película. Se ve más rancia que sobaco con piojos. Esto es un peo en la cara. No puedo ni siquiera reírme. Perjudica mi arco de villano porque ya ni siquiera parezco villano quejándome de esto. Coño #Disney pic.twitter.com/NX521YGYUD — DROSS (@eldiariodedross) July 17, 2023

El live action de “Blanca Nieves” está previsto para estrenarse el próximo 21 de marzo del 2025, pero los fans auguran que será un rotundo fracaso por la manera en la que se ha reaccionado al tráiler más reciente.

Entre las quejas de los fans están, además de que se considera que el resto de los actores no encajan bien en los papeles, que los vestuarios están incorrectos o muy exagerados y que se le han hecho muchos cambios a la cinta para tratar de cumplir una agenda de lo que se dice es lo “woke”.

Congratulations to the live action Snow White trailer on reaching 1 MILLION DISLIKES! pic.twitter.com/qhSRizIq0q — Steph Anie (@mynerdyhome) August 29, 2024

Aunque YouTube ocultó desde hace años el número de “no me gusta” en los videos para así tratar de evitar que la gente tenga afectaciones en su salud mental, hay extensiones de Google Chrome que te permiten verlos, y hasta ahora suma un total de 1,045,616.

Además, los fans han dejado comentarios como: “Esto es realmente muy gracioso. La primera Blancanieves salvó a Disney. La segunda lo arruinó”, “Por fin lo consiguieron. Hicieron una película que nadie va a piratear”, “Está bien, Disney. Puedes cancelar la película. No nos enojaremos si admites la derrota” y “Rachel Ziegler: Si disfrutaste la película original, entonces esta película no es para ti. Bueno, supongo que esta película no es para el 99% de los fanáticos de Disney”, comentaron.