Tunden a Arath de la Torre por humillar a concursante de El Retador: "Odioso y prepotente" (VIDEO)

Arath de la Torre volvió a estar en medio de la polémica, luego de que protagonizara una discusión con el imitador Pierre David, quien da vida a “Chuponcito” en el programa de El Retador.

Todo sucedió en el programa de este domingo, cuando David Pierre “Chuponcito” acudió al programa de El Retador para ofrecerle una disculpa a Arath de la Torre, luego de que el imitador señalara que salió del programa tras no tener la misma producción que el conductor de Hoy.

“Nos llega la información diferente a como sale, entonces vengo a eso con todo cariño y humildad vengo a decirte que te admiro”, señaló el imitador.

Sin embargo, la respuesta de Arath de la Torre fue del agrado del público, pues en redes sociales señalaron que el actor trató de humillar a Pierre David.

“Nada más una cosa, cuando yo perdí te abracé, te felicité, puse en las redes que eres un chingón, un fregón que lo hiciste bien. Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba”, dijo Arath de la Torre.

El conductor de Hoy continuó hablando y advirtió a Pierre David que no se metiera con él. “Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo, gracias”, dijo Arath de la Torre.

Asimismo, Arath de la Torre dijo que tenía pensado invitar al imitador al Privilegio de Mandar, pero tras este incidente le dijo: "No, porque no estás preparado".

Tunden a Arath de la Torre por humillar a imitador de “Chuponcito” en El Retador

Los usuarios de Internet no vieron con buenos ojos la respuesta de Arath de la Torre y lo acusaron de ser prepotente, odioso y hasta falto de humildad.

“Al señor Arath de la Torre le falta humildad, es prepotente y mucha educación, qué lástima”, “Con la prepotencia de Arath de la Torre, le dieron en la torre a este programa que no da oportunidad a nuevos talentos. Y aparte humillar a Chuponcito”, fueron algunos de los comentarios.

Con la prepotencia y mamoneria de Arath de la Torre le dieron en la Torre a este programa que no da oportunidad a nuevos talentos

Y aparte humillar a Chuponcito .. pasados de lanza #Televisa #ElRetador — Dianadegales08 (@Dianadegales08) August 29, 2022

Por su parte, Arath de la Torre se burló de los que lo criticaron y hoy publicó un video en el que aseguró que ya está ensayando El Retador para el próximo domingo, el clip fue dedicado a los haters que lo llamaron odioso y prepotente.