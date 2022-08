Arath de la Torre explota contra las críticas por imitar a Luis Miguel en El Retador: "Que se ardan"

Arath dela Torre se lanzó contra los que lo criticaron por imitar a Luis Miguel en el programa de El Retador de este domingo.

El conductor y actor es el “Rey de la imitación” en El Retador, en el primer programa se caracterizó de Christian Nodal con lo que cautivó a los jueces y hasta Lupillo Rivera.

En esta ocasión Arath de la Torre optó por interpretar a Luis Miguel, esto como una estrategia, ya que el actor y conductor señaló que apostó por darle vida a un personaje que ya domina para poder levantarse en la competencia y volver a quedarse con el título del mejor imitador.

Sin embargo, Arath de la Torre recibió diversas críticas por parte de los usuarios de Internet, quienes no estuvieron muy de acuerdo con su interpretación.

Arath de la Torre se defiende de críticas y explota contra haters

Arath de la Torre decidió responder a las personas que lo criticaron por su papel de imitar a Luis Miguel en El Retador.

El actor agradeció al público su apoyo y a quienes lo criticaron les envió un contundente mensaje: “Oigan, muchas gracias a todos los que apoyaron a Luis Miguel en El Retador. Prometo que habrá más sorpresas. Prometo que no me voy a dejar. Gracias a los que les han echado porras. Y a los que no, pues que se ardan, son los mismos que están friegue y friegue en las redes de que todo está arreglado, de que es ilegal”, señaló Arath de la Torre en las redes sociales.

Actualmente el actor ya está preparando su presentación de este domingo en El Retador, con la que promete sorprender al público nuevamente.