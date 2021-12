Arath de la Torre es demandado por despido injustificado y maltrato

Arath de la Torre apenas superaba la polémica de cuando todo el país y hasta el presidente lo tacharon de clasista tras hacer un chiste de mal gusto de los Voladores de Papantla, cuando un nuevo escándalo llega a arruinarle su cierre de año, pues se reveló que el famoso fue demandado por maltrato y despido injustificado.

Ahora es José Salazar, su ex chofer, quien procede legalmente contra Arath de la Torre, pues demandó al famoso por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

El ex empleado Arath de la Torre declaró a “TVNotas” que trabajó con el famoso cerca de un año, tiempo en el que le tocó vivir en carne propia que el conductor es una persona conflictiva y prepotente.

“Me tocaba checarle que todos sus carros estuvieran en perfectas condiciones, tanto mecánicas como de limpieza. Incluso, le hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y citas para su arreglo personal. Llegó el momento que no tuvieron personal de servicio y a mí me tocó hacerles de cocinar, hacer la limpieza de la casa”, narró.

Fue en noviembre del 2019 cuando Arath de la Torre lo despidió sin que se le otorgaran los beneficios que le correspondían de acuerdo a la ley; y por si fuera poco, aseguró que el famoso lo amenazó.

“Fui ante Conciliación y Arbitraje para levantar una denuncia por despido injustificado y maltrato en contra de este señor, quién incluso me dijo, cuando me despidió, que, si intentaba demandar que lo hiciera, ya que al final de cuentas él tenía muchos contactos y no le iba a pasar nada”, Reveló.

Hasta el momento, Arath de la Torre mantiene el silencio respecto a estas acusaciones.

rc