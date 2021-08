Arath de la Torre se justifica, dice que chiste de los Voladores de Papantla fue "sacado de contexto"

Arath de la Torre reapareció para asegurar que el chiste racista y desafortunado que hizo sobre los Voladores de Papantla fue sacado de contexto y además acusó al público de querer destruir su carrera.

Así lo aseguró Arath de la Torre a los medios de comunicación, mismos a los que declaró que le da “mucha tristeza” que exista un gran odio a su persona, pues aseguro que por 30 años ha defendido la cultura de México.

Que alguien le recuerde a Arath de la Torre que trabaja en programas que generan cero interés y que la cultura totonaca es Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. pic.twitter.com/smtG2E9cSP — Miguel (@TecnoM1ke) June 25, 2021

“Me da mucha tristeza que exista tanto odio hacia una persona que se ha dedicado 30 años… que ha defendido la cultura de su país 30 años, que ha generado empleo en su país 30 años y que paga impuestos”, dijo Arath de la Torre.

“Es muy triste que tengan esa concepción de que yo ataqué a la cultura, cuando hay una descontextualización… jamás le faltaría al respeto a nadie, mucho menos a mis raíces”, remarcó Arath de la Torre afligido.

Las finas respuestas de Arath de la Torre ante las críticas Especial

Arath de la Torre lamenta que quieran destruir su carrera

Arath de la Torre agregó que le causa pesar que la gente quiera acabar con su carrera:

“Mi mujer no la debía ni la temía y lo malo de esto es que te lastiman donde más te duele, quieren acabar con tu carrera, quieren acabar con tu trayectoria y no se ponen a analizar que ahorita necesitamos unión… poner en alto a México”, dijo Arath de la Torre.

Y, por si fuera poco, aseveró que, aunque él no tenía el poder de modificar el guion del comercial con el que se burló de los Voladores de Papantla, no vio nada éste:

“Yo no vi nada en el guion… no es mi opinión personal y además… no me quiero deslindar, pero hay cláusulas donde yo no tengo injerencia ni en el guion, ni en la terminación, ni siquiera de autorización, porque normalmente hay una cláusula donde nosotros autorizamos el material

“El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y lo sabemos. No seamos doble moral”, remarcó.