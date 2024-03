Tunden a influencer por decir que Wendy Guevara no fue la primera trans en colaborar con marca de maquillaje

El pasado martes, Wendy Guevara se viralizó tras colaborar con una importante marca de cosméticos, motivo por el cual los usuarios de redes sociales y diversos medios celebraron la inclusión de una mujer trans en su imagen. Sin embargo, no a todos les pareció que recibiera el título, puesto que la influencer Elvira Ramírez hizo notar que años antes, ella había tenido una campaña con la marca

Esto generó fuertes opiniones alrededor del tema por medio de X, antes Twitter, pues el público tomó la acción de Elvira Ramírez como un ataque a Wendy Guevara o una manera de "buscar resaltar", de acuerdo con los usuarios que apoyan la nueva colaboración de cosméticos de Wendy Guevara, aunque otras integrantes de la comunidad trans, como Laurel Miranda, estuvieron de acuerdo con los comentarios de la modelo.

¿Qué dijo a Elvira sobre la reciente colaboración de Wendy Guevara?

"Mmmm, no. Ya habíamos otras antes" comenta Elvira a la noticia respecto a lo que sería la primera colaboración de una mujer trans para la conocida marca de maquillaje. Esto generó rápidamente comentarios entre el público, quienes entre varias cosas señalaron "porque siempre tienen que buscar resaltar?", "es que tú campaña no sonó nena [...] Pero esta OK! que hagas la clarificación. Beso" e incluso algunos trataron de señalar que quizás se trataba de una campaña internacional, aunque la influencer aseguró que era local.

"Según yo aquí la imagen internacional de la campaña es Danna Paola bb, lo demás sigue siendo local como casi siempre maneja sus campañas (la marca) aquí en México. Pero bueno, pareciera que la que trabajó con ellos (o sea yo) no voy a saber del tema" destaca la influencer sobre la colaboración reciente de Wendy Guevara, ante lo cual los comentarios donde la llamaban "ardida" y "envidiosa" no se detuvieron.

A pesar de ello, otras personas de la comunidad LGBT+ explicaron que tanto el logro de Wendy Guevara como el de Elvira de trabajar bajo la campaña de una marca de maquillaje internacional son logros a tomar en cuenta y que aplaudir. Asimismo, indicaron que el comentario de Elvira iba dirigido a no borrar los logros de otras mujeres trans, no a desestimar lo que consiguió la integrante de Las Perdidas.