La Divaza defiende a Wendy Guevara ante Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 2024

Pocas horas antes de la Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos 2024, La Divaza decidió hablar con Adame sobre una de las grandes polémicas que el actor tuvo antes de entrar a la casa con la ganadora de la versión mexicana, Wendy Guevara, pues no dudó al negar su identidad de género y mencionar que era un "hombre gordo y feo".

Mientras los dos personajes se encontraban en la mesa de la cocina, surgió el tema de Wendy Guevara, donde Adame señaló que se sintió en la libertad de criticar la gira de la joven, pues él consideró que solo juzgaba la aparente falta de habilidad de la joven por realizar un show.

La divaza defiende a capa y espada a Wendy de los ataques de Alfredo Adame.#LCDLF4 pic.twitter.com/a0zlseL1Qb — Sweetener✨ (@rlcardoalberto) January 28, 2024

Así fue la discusión entre La Divaza y Alfredo Adame

Después de que hace un par de días, los famosos compartieron un beso que causó risas en la audiencia, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre real de La Divaza, se atrevió a señalar que en su opinión, lo que dijo Adame sobre la influencer Wendy Guevara, no fue correcto, ante lo cual, el artista señaló que era su opinión que la joven no tiene talento.

"Yo creo que por más que te caiga mal una persona no debes hablar mal de su identidad" señaló la Divaza ya entrada la conversación, después de que Adame explicó que consideraba que Wendy no tenía talento. Posteriormente, Adame señaló: "yo no la ofendí, no la quise denostar" y explicó que en su opinión, a Wendy "la engañaron":

La Divaza y Lupillo defendiendo a Wendy Guevara de Alfredo Adame el mejor contenido que tendremos #LCDLF4 pic.twitter.com/QuG7eKFFTR — Joseph (@koswild) January 28, 2024

"Debió haberse armado un show o algo así" volvió a señalar y explicó que durante 33 años, él pudo llenar teatros sin que uno de sus proyectos fracasara. Lupillo Rivera, quien también estaba presente, trató de mediar un poco la sitaución al darle la razón a La Divaza y explicar que quizás no fue bueno hablar antes de tiempo, ante lo cual Adame repitió que "la engañaron" y que "se debió haber preparado"