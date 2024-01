Lupillo Rivera revela que lo amenzaron antes de entrar a 'La casa de los famosos 4': 'vamos a levantar'

Lupillo Rivera preocupó a la gente que lo sigue al revelar en “La casa de los famosos 4” que fue amenazado antes de entrar al reality de Telemundo, e incluso le dijeron que podrían arruinarlo públicamente si andaba de ‘hocicón’ entró del programa.

Esto se lo contó al resto de inquilinos del reality, y señaló que no fue el narco ni el crimen organizado el que lo amenazó sino los tóxicos de sus hermanos, a quienes califica como envidiosos, convenencieros y buitres.

“Yo antes de entrar, fíjate que tan fuerte es, yo antes de entrar me amenazaron. A mí me amenazaron. Dos de ellos (hermanos), ‘sabes qué vamos a decir esto y vamos a levantar esto y vamos a hacer esto’”, le dijo Lupillo a Maripily.

“Los divorcios míos fueron muy anunciados y ellos guardaron todo eso que pasó hace veintitantos años para usarlo en contra de mi ahorita. Para hacerme daño en mi carrera, no para sacar dinero, nomás pa hacer daño. Si yo trato de avanzar dos pasos ellos me retrasan cuatro o cinco”, dijo enojado.

Lupillo Rivera añadió que sus hermanos realmente no tienen nada relevante contra él, pero reconoció que pueden inventar chismes que sí dañan su imagen.

“No tengo nada. Pero por ejemplo, si tú no sabes nada de mí y tú ya tienes una imagen de mí y vas diciendo ‘esta persona es a todo dar’ y ellos se encargan de poner esa duda en ti. Cualquier cosa negativa que dicen mía, crece la duda y ha pasado así ya por treinta y tantos años”, explicó.

Señaló que su padre, Pedro Rivera, tendría que ponerles un alto, pero no lo hace: “Yo añoro que mi padre haga, que diga ‘sabes qué cabrón yo soy el papá, soy la cabeza y no vas a hablar así de tu carnal, no vas a decir esto’ [...] Como papá tú sabes, éste tiene carrera y trabaja de esto y éste está arruinando esto. Él le está empezando a quitar a éste otro que sí tiene una oportunidad. Y éste lo hace porque no le importa y no tiene nada que perder”, recriminó Lupillo.

Lupillo Rivera Foto: Especial

“Yo como padre le digo a mis hijas, ‘ey eso no se hace tienes que parar tu pedo’. Entonces eso a mí me preocupa porque quiere decir que nunca va a parar eso”, finalizó.