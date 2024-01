La Casa de los Famosos 2024: Lesslie Gallardo es llamada "ridícula" tras llorar porque extraña a Emilio Osorio

A pesar de que no ha pasado una semana desde que inició La Casa de los Famosos 2024, la joven Leslie Gallardo ha dado bastante de que habalr y ahora es incluso considerada como una de las menos queridas por parte de la audiencia que no se pierde de los detalles detrás del reality.

La joven entró a la casa con una actitud fuerte y segura de que podría conquistar a la audiencia, sin emabrgo, parece que el público la encuentra pesada y no ha logrado empatizar con ella de la manera adecuada, puesto que señalan que se encuentra en búsqueda de polémica al atacar recientemente a Thalí García, con quien tuvo un intenso enfrentamiento hace unas horas.

Leslie habla y opina como si el público la quisiéramos mucho tiempo en la casa.🙄 #LCDLF4 pic.twitter.com/qN7smZ8JsJ — miriam (@miribb_) January 26, 2024

Leslie Gallardo rompe en llanto; extraña a Emilio Osorio tras un par de días sin verlo

Leslie Gallardo se volvió viral después de que se viralizaras un clip en el cual llora porque extraña demasiado a su pareja, Emilio Osorio. La joven llevaba puesta la gorra de su sudadera negra mientras lloraba y decía que se sentía muy mal al extrañarlo, aunque señaló que ella sabía que él no hacía nada malo.

"Me voy a dormir y estoy soñando que está a un lado pero cuando despierto no lo veo" contó a sus compañeras, quienes la consolaron al decirle que no pasaba nada malo y que tenía una relación bonita con el famoso.

@chismeshoreof Leslie Gallardo despertó en La Casa de Los Famosos de Telemundo extrañando a su novio Emilio Marcos 👀🔥 ♬ sonido original - Chisme Shore 🔥

¿Cómo inició la relación entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo?

Fue hace apenas dos meses que comenzó la relación entre los dos artistas. Leslie asegura que son iguales entre si e incluso desea casarse con él, a pesar de que no se han conocido durante demasiado tiempo en el aspecto romántico; la joven también señaló que desea tener hijos con el actor; además, mencionó que ambos son personas que aman demasiado y parece que en verdad está enamorada.

La reacción de Lupillo al escuchar que la ridícula de Leslie está haciendo este show por una relación de 2 meses 😂😂😂 MEMEO #LCDLF4 pic.twitter.com/YkNs9HI9e1 — 死 (@REALITYLlFE) January 26, 2024

También se popularizó un clip donde Lupillo Rivera reacciona al llanto de Leslie, donde algo contrariado, pero siempre resptuoso, le pregunta a la famosa si se va a casar con su novio actual y cuanto iempo llevan. Cuando ella le menciona que son dos meses, él se limita a decir "wow".

¿Por qué Leslie Gallardo es tendencia?

Ahora, la joven ha sido criticada por su forma de ser. Mientras algunos la tacharon de ridícula por llorar por no ver a su novio en un par de días al lanzar comentarios como "para qué entró", "uno después de dos semanas de relación" y "Pues cuando salga nominada voten x ella para que salga para qué se mete"; otros han hablado sobre el encontronazo que se dio con Thalí García, quien sin embargo estuvo ahí para consolarla.

Esta disputa al parecer ya ha dividido a la casa y los usuarios señalan que quienes han ido al bando de Leslie están muy equivocados al pensar que por ser nuera de Niurka podría tener algun beneficio en la casa.