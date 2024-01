La Casa de los Famosos 2024: Christian Estrada llora por no ver a su hijo y Ferka se burla de él

Christian Estrada es conocido por dar cringe y los problemas que tiene con su ex esposa Ferka, y ahora en “La casa de los famosos 4”, el participante se convirtió en la burla de ella y de el resto de los televidentes al ponerse a llorar porque según extraña a su hijo, al cual no le ha dado pensión alimenticia.

Cabe recordar que fue en 2022 cuando Ferka y Christian Estrada anunciaron separación y desde entonces entablaron un pleito legal por la manutención de su hijo, quien actualmente vive con Ferka, porque Estrada no ha pasado la pensión alimenticia.

Christian Estrada Especial

Ahora, en “La casa de los famosos”, Christian Estarada habló con Thali García y Guty Carrera sobre el caso de su hijo Leonel y lamentó entre lágrimas que no lo ha visto desde hace algunos meses.

“Yo jamás he hablado mal de ella; ella de mí, sí”, dijo Christian Estrada respecto a Ferka. “Yo sí la respeto, porque es madre y respeto a las mujeres porque vengo de una; madre y padre es mi madre, a mí me crio una mujer y sé respetar a las mujeres”, añadió.

“No es justo que se le ponga precio a su hijo. Yo no tengo que pagar 50 mil, 70 mil pesos para ver a mi hijo, no mames, es mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo”, remarcó, en referencia a la cantidad que Ferka le pide de pensión.

Estrada generó cringe con su numerito, el cual no pasó desapercibido con Ferka, pues se burló brutalmente de su ex a través de redes sociales, aunque también dejó claro que está muy al pendiente de cada cosa que hace.

Y es que Ferka tuiteó un duro mensaje dedicado a Estrada, el cual desató muchas risas entre sus fans: “Pásenle kleenex”, le pidió a los demás integrantes de “La casa de los famosos 4”.