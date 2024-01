Sergio Mayer abrió OnlyFans para costear la escuela de sus hijas: 'pagan por ver tus pies'

Sergio Mayer recientemente abrió su OnlyFans y ahora reveló que decidió vender contenido erótico de su cuerpo porque así va a poder pagar la escuela de sus hijas… y antojar a las señoras y señores que deseen verlo en paños menores.

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Sergio Mayer contó que decidió incursionar en OnlyFans para así tener el dinero suficiente para que sus hija sigan estudiando, pues al parecer sus colegiaturas son exorbitantes… cuando podría mandar a sus nepo babys a la escuela pública.

Por ello, Mayer sugirió que pronto sus fans van a ver fotos y videos centrados en sus pies famosos, pues a mucha gente le gustan.

"Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies. Mis hijas no saben, no vivieron lo de 'Sólo para mujeres', es otra generación e igual al principio mis hijas me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: 'mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema ni empacho en decirlo", señaló Sergio Mayer.

Asimismo, el famoso amigo de Wendy dijo que otro de los motivos que lo llevaron a desnudarse para tener dinero es simplemente porque puede y quiere hacerlo.

"¿Por qué lo hago? porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué. El que tenga dudas al respecto que lo revise”, dijo filoso.

Asimismo, Sergio Mayer dijo que es su esposa Issabela Camil, conocida ex de Luis Miguel, quien le ha ayudado a crear el contenido para su Only.

"No sé si haga colaboración porque quizá si haga una sea con mi esposa. Le da risa, ella me coordina y me ayuda a ver cosas, que si cambie esto o la luz, ella es muy buena para eso. De repente le digo a ver si aparecen sus manos por aquí en alguna foto y me dice que luego lo platicamos hacer unas fotos cuidadas y con mucho cariño y respeto. Si no tuviera familia, quizá sí haría otras colaboraciones", dijo.