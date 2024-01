Este es el terrible padecimiento que tiene Michelle Salas: 'Me duele el cerebro' VIDEO

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, publicó unas historias de Instagram en las que confesó que tiene un terrible padecimiento que la tiene desesperada y hasta pidió ayuda a sus millones de fans para poder aliviarse.

La modelo publicó un breve video en el que señaló que este padecimiento la tiene hasta con dolor de cerebro y no sabe qué hacer.

¿Cuál es el terrible padecimiento que tiene Michelle Salas?

El padecimiento que tiene Michelle Salas es insomnio y no puede dormir y descansar correctamente, algo que la tiene sumamente preocupada y alterada.

La hija de Luis Miguel contó que trató de dormirse temprano no puede desconectar el cerebro. La modelo indicó que ha tomado pastillas de melatonina y ha intentado otros remedios, pero aún sí no consigue dormir y está desesperada.

Michelle Salas revela que tiene terrible padecimiento y pide ayuda: “Me duele el cerebro” pic.twitter.com/2rKdTahzHa — señora chisma (@sritachisma) January 25, 2024

“No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo. En la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada. Heme aquí, ya estoy de camino a mi shoot, será un día largo, así que actitud positiva, espero dormir temprano hoy y recuperar esas horas de sueño”, comentó la modelo.

Michelle Salas está más cerca de su papá Luis Miguel, como nunca antes

Michelle Salas se ha visto muy cercana a su papá Luis Miguel desde hace varios meses, desde que asistió al concierto de Las Vegas para invitarlo a su boda.

La modelo se ha visto muy contenta junto a su papá como nunca antes, ni siquiera cuando se reencontraron hace más de 15 años cuando Aracely Arámbula propició el acercamiento.

Además, en los últimos días Michelle Salas publicó una serie de fotografías y videos en los que se exhibió que estuvo con su papá pasando un fin de semana en un acogedor lugar con chimenea y bebidas.