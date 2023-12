Sylvia Pasquel habla de su ausencia en la boda de Michelle Salas: 'muy difícil y triste'

Sylvia Pasquel por fin rompió el silencio repecto a su ausencia en la boda de su nieta Michelle Salas y reveló que le duele en el alma no haber podido ir al día especial de la hija de Luis Miguel, más porque no asistió debido a su brutal accidente.

Cabe recordar que previo a la boda de Michelle Salas, Sylvia Pasquel se accidentó mientras estaba de viaje con su familia en las Europas, como calentamiento para la fiestota que se vivió en la toscana italiana.

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió, pero pues sí, la verdad me di un santo madrazo, y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta”, comunicó la hija de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel también habló de las especulaciones que surgieron en distintos medios de comunicación respecto a su ausencia en la boda de su nieta, remarcando que le provocaron asco y repudio las cosas que los periodistas de farándula estaban inventando de ella.

“Toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe. Dijeron muchas cosas muy desagradables: que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues, de nada”, aseguró.

“No quería yo salir a la luz porque desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí columna, me rompí las manos”, remarcó Sylvia Pasquel, de 74 años.

La famosa dijo que todos estos chismes la hicieron deprimirse, pero que afortunadamente su familia cercana ha estado al pendiente de ella.

“Andaba yo muy deprimida, muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera, estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se tratan de la depresión”, sentenció Sylvia Pasquel.