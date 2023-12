Eduin Caz agrede a reportera por pregunta sobre la Navidad: 'no sea mamo**, hija de ...'

Eduin Caz cada día cae más de la gracia de la gente, pues ahora el famoso cantante y amante de las bebidas espirituosas fue criticado por agredir a una reportera que le hizo una pregunta referente a la Navidad.

Los lamentables hechos sucedieron en un evento de Spotify al que fue invitado Eduin Caz, ahí la prensa se le acercó al cantante para chacalearlo y al señor no le pareció que una reportera le hiciera una pregunta completamente inocente y juguetona, pero que dejó al descubierto las carencias emocionales del famoso.

Y es que la reportera le preguntó simplemente que qué era lo que le iba a pedir a Santa Claus, cosa que movió una fibra sensible en Eduin Caz, pues se puso a agredir a la mujer llamándola “hija de su chingada madre”, entre otras cosas.

"¿Qué van a pedir a Santa Claus, chicos?", pronunció la reportera, ante lo cual Eduin Caz pronunció lo siguiente: “No iba a dar ninguna entrevista, de hecho no iba a pasar por la alfombra, iba a hacer acto de presencia nada más en el aniversario para convivir. Pero dije vamos a hacer unas entrevistas ahí”.

Tras ello, el famoso cuestionó las habilidades reporteriles de la periodista, minimizando su trabajo e insultándola ante todos.

“Nombre loco, puras preguntas pendejas, me pregunta un reportera ¿qué te va a traer santa Claus? No sea mamona señora, como que qué me va a traer Santa Claus. No ve que me porté mal todo el año, yo nunca me nunca me porto bien hija de su chingada madre, cuando lo va a entender", dijo todo enojado Eduin.

Como era de esperarse, los fans criticaron a Eduin Caz por su respuesta, asegurando que ya se le subió la fama que cada día pierde más, y afirmando que debe de estar ardido pues posiblemente su ex no lo va a dejar pasar la navidad con sus hijos.