Fans critican a Eduin Caz por su look de 'señora': 'cambió el alcohol por hormonas'

Eduin Caz ya sólo es tema de conversación cuando genera polémicas y no por cosas referentes a su música, y en esta ocasión la gente lo está atacando porque, a su parecer, se ve muy distinto, demacrado, flaco y “afeminado”.

A través de TikTok se viralizó un video de Eduin Caz mientras ofrece una entrevista a la prensa, en ésta al famoso le preguntan de su vida y carrera.

“Pues ya me retiré hace tres, cuatro meses”, le dice Eduin al reportero sin quitar la sonrisa de la cara.

En seguida la prensa le pregunta respecto a su salud mental, cuestionamiento que no le encanta al famoso: “relajado, en este momento estoy a gusto, en terapia y todo bien, disfrutando la vida”.

La pésima entrevista que sólo quería generar polémica fue ignorada por los fans, pues esos se centraron en la apariencia física de Eduin Caz, la cual criticaron como si ellos fueran hermosos y esculpidos por los dioses.

Entre los comentarios que le dejaron al famoso hubo quienes aseguraron que estaba muy delgado, mientras que otros cuestionaron su sexualidad e incluso afirmaron que lucía como “señora”.

“Finge estar feliz, solo puede sonreír pero por dentro tiene un dolor que no puede con él”, “ya no toma alcohol ahora solo toma leche”, “una loca más”, “Como decía: Juanga lo que se ve no se pregunta”, “Para cuando el vestido”, “dejo de tomar alcohol 🍸 🤣 para tomar hormonas”, “una chica más” y “Con esos pelos parece mi tía Chayoooo”, le dijeron al famoso en los comentarios.

Queda esperar a que Eduin Caz salga y haga un video en el que le conteste a sus detractores, como siempre suele hacerlo.