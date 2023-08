VIDEO | Eduin Caz confiesa que le diagnosticaron cáncer: 'Me cargó la ver...'

Eduin Caz se sinceró sobre la verdad detrás de sus cirugías y de los motivos por los que se retira de Grupo Firme, tras haber alcanzado la fama mundial.

En su último concierto, Eduin Caz rompió el silencio y señaló que las cirugías a las que se sometió no fueron por estética y descartó que se haya hecho la manga gástrica para bajar de peso, sino por el contrario dijo que tenía cáncer.

En pleno show, acompañado de su hermano Jhonny Caz, el cantante de Grupo Firme señaló que fue en noviembre pasado cuando recibió el devastador diagnóstico.

Eduin Caz revela en pleno concierto que superó el cancer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir esta enfermedad pic.twitter.com/H1FSG4EgZY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2023

“Ven estas cicatrices que están aquí, y me dicen: ‘sí se hizo la manga gástrica’. Es la noche perfecta para explicarlo y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver… “, comenzó su explicación el cantante de “Ya supérame”.

El artista explicó que su enfermedad se desató porque tenía una hernia hiatal, la cual se produce cuando la porción superior del estómago asciende hacia el tórax a través de una pequeña abertura que existe en el diafragma.

Eduin Caz tuvo cáncer porque se le complicó la hernia

Eduin Caz contó que su hernia se complicó y terminó en cáncer, por lo que tuvo que someterse a una cirugía.

“A mí me valió y se hace algo que se llama esófago de Barret se hace cáncer. Así como se quedaron ustedes así me quedé igual el 4 de noviembre, frío. Y dije: Me cargó la ver…, pero fui con los mejores doctores y me operé”, explicó el cantante.

Pidió a la gente que lo entendieran por su enfermedad, esto con respecto a su retiro de Grupo Firme. Señaló que recientemente se hizo un estudio y el cáncer no ha regresado, por lo que invitó a sus fans a celebrar durante show.

Finalizó diciendo que nunca habló de su enfermedad porque no quería victimizarse ante los fans y ante los medios.