Eduin Caz anuncia su retiro de los escenarios: 'Perdí mi estabilidad emocional' | VIDEO

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme anunció que se retira de los escenarios con tan solo 30 años cumplidos.

El artista se presentó en Costa Rica y tras haber dado un magno concierto en ese país, el cantante publicó un mensaje en redes sociales para dar a conocer su despedida.

Aseguró que tomó esta decisión con el fin de atender su vida personal y su estabilidad emocional, ya que se ha visto involucrado en varios escándalos.

"Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", comentó Eduin Caz.

El líder de Grupo Firme comentó que durante los años que le llegó la fama mundial perdió muchas cosas y por eso necesita alejarse de los escenarios durante un tiempo.

"Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo", dijo.

Cabe recordar que Eduin Caz se divorció de su esposa Daisy Anahy, justo cuando ya estaban esperando a su tercer hijo. Además de que ha estado involucrado en diferentes escándalos de infidelidad.

¿Se acabó Grupo Firme?

Eduin Caz descartó que su retiro no tiene nada que ver con Grupo Firme, pues la banda puede seguir dando shows sin que él esté, aunque no se sabe que tanto impacto tenga en el público esto, ya que Eduin es el front man de la agrupación, pese a que hay más cantantes.

Asimismo, el artista aclaró que su salida de Grupo Firme no es para hacerse solista como mencionaban los rumores.

"No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista sólo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida". dijo.