Eduin Caz vuelve a los escenarios sin Grupo Firme; ¿comienza carrera como solista?

Eduin Caz es uno de los cantantes de regional mexicano que más ha dado de qué hablar desde que alcanzó la fana con Grupo Firme, agrupación que se posicionó como una de las favoritas del género entre el público. En esta ocasión la polémica tiene que ver con su regreso a los escenarios pero en solitario.

Y es que hace unos meses el cantante dio a conocer que se estaría alejando de los escenarios para recuperar su vida. "Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", escribió el cantante en redes sociales.

Ante este anuncio, comenzaron a surgir rumores sobre que Eduin Caz estaría interesado en comenzar una carrera como solista y lejos de la agrupación que lo vio llegar a la fama. Aunque el cantante lo ha negado, recientemente dio indicios de que los rumores podrían ser ciertos.

Eduin Caz vuelve a los escenarios sin Grupo Firme

Hace unos días el intérprete de "Ya superame" volvió a los escenarios, pero sin Grupo Firme. Eduin Caz fue invitado por el cantante de corridos tumbados Peso Pluma para participar en su show en vivo en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Caz compartió imágenes del momento, que además fue registrado en video por internautas y ahora recorre las rede sociales.

Además, hace algunos días, Eduin caz compartió unas imágenes a través de redes sociales en un estudio de grabación, informando que vendrían cosas nuevas. Esto hizo que los rumores sobre su carrera como solista tomaran fuerza. Seguidores de la agrupación se cuestionan si este es el fin de Grupo Firme como lo conocemos hasta ahora. Sólo el tiempo dirá cuál es la verdad.

DGC