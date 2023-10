Acusan a exesposa de Eduin Caz de llegar a palenque y quitar a fans de primera fila para sentarse ella | VIDEO

La exesposa de Eduin Caz, Daisy Anahy, anda en una nueva polémica y es que en redes sociales la acusaron de llegar a un palenque a querer quitar a la gente que compró primera fila para sentase ella con sus amigas.

De acuerdo con un video difundido por la influencer de espectáculos Chamonic, Daisy Anahy llegó al palenque de Tijuana con un grupo de amigas, pero no tenía entradas para el show, así que, según la información de Chamonic, la ex de Eduin Caz intentó quitar a los fans del primera final.

“Cuando salió Remmy Valenzuela, tipo 1:30 am, llego Anahy con sus amigas, clásico de algunos pues no tenía asientos comprados y querían quitar a personas que tenían primera fila, a ella la movieron de asientos dos veces y al final un señor le dijo que no se iba mover porque él pagó por esos asientos, el señor le dijo que por ser ex esposa de un famoso le iban a quitar sus asientos y eso no era justó”, señaló Chamonic en redes sociales.

Según la información Daisy Anahy terminó yéndose al backstage del palenque, como una hora después de que llego. Aseguran que se retiró molesta, pero sí accedía a tomarse fotos con los fans.

En el video que se difundió en redes sociales, se puede ver a la exesposa de Eduin Caz que está parada en las escaleras del palenque, mientras habla con gente de seguridad para solicitar el acceso.

Daisy Anahy se muestra recuperada después de su embarazo y después de haber tenido un largo festejo de cumpleaños, el cual presumió en las redes sociales.

Hasta el momento la ex de Eduin Caz no se ha pronunciado sobre este video y las acusaciones que salen en su contra de lo que pasó en el palenque de Tijuana