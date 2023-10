Michelle Salas usó en su boda un perfume homenaje a Silvia Pinal... y ella ¿le hizo 'caracoles'?

Silvia Pinal no pudo viajar a la toscana italiana a la boda de su bisnieta Michelle Salas por obvias razones de salud, pero eso no le impidió a la hija de Luis Miguel honrar el legado de su matriarca, cosa que a la diva del cine mexicano ¿le valió?

Y es que se dio a conocer que para su boda con el venezolano Danilo Días, Michelle Salas uso un perfume muy especial, el cual fue una forma de rendirle homenaje a la legendaria Silvia Pinal.

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados se casaron en la Toscana, Italia. Entre los invitados especiales, se encuentra su padre, Luis Miguel.



📹: @VogueMexico pic.twitter.com/UXniDzphZM — Adela Micha (@Adela_Micha) October 14, 2023

Se trató de una fragancia floral confeccionada por la casa perfumera de lujo House of Bo, con el cual además la influencer honró a sus padres Michelle Salas y Luis Miguel.

Afirman que Sylvia Pasquel, la abuela de Michelle Salas, fue hospitalizada en Roma; esto se sabe de su estado y su asistencia a la boda de su nieta

no te pierdas: FOTOS de la boda de Michelle Salas; así se vivió la fiesta en Italia

El perfume de Michelle Salas se llama “Ave María” tuvo una base floral con acordes de cuero y fue creado por Bernardo Möller, quien afirmó a Vogue que dicha fragancia era “una historia olfativa de los momentos más importantes de su vida”.

El perfume que usó Michelle Salas hoy en su boda en Italia fue creado para ella especialmente por House of Bō y es un homenaje a su mamá, Luis Miguel y Silvia Pinal 🤩. TODOS los detalles en vivo de la boda aquí: https://t.co/yMQGOy4e47 pic.twitter.com/XgMkx3chh5 — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) October 14, 2023

Silvia Pinal y Alejandra Guzmpan le mandan caracoles a Michelle Salas

Pese a este lindo homenaje, todo apunta a que Silvia Pinal se dejó influenciar por la nefasta de su hija Alejandra Guzmán, pues la cantante subió a su Instagram oficial una polémica foto con su mamá que fue severamente criticada por los fans.

La foto la subió Alejandra Guzmán exactamente el día de la boda de Michelle Salas, a la que no fue invitada por lo nefasta que ha sido con su media hermana Sylvia Pasquel.

En la imagen la cantante está en la casa de su progenitora, quien aparece en una silla de ruedas completamente feliz. No obstante, Alejandra Guzmán sale haciéndole a la cámara una seña obscena, coloquialmente conocida en México como “huevos”.

“Caracoles…” fue el mensaje con el cual la Guzmán acompañó la foto, la cual desató burlas entre los fans porque todos afirmar que fue una indirecta a Michelle Salas con la que le manifestó su ardor por no haberla invitado a su boda.

“Después porque la hija es así 😂😂😂 que bueno que no la invitaron”, “Por eso no la invitan, por corriente!”, “Así o más Ardida......HAY NIVELES”, “Vulgar como siempre” y “Pues Alejandrita aunque hagas chile, pero no te invitaron a la boda y a Luis Miguel si...”, le dijeron.