Sergio Mayer dice que es 'crush' de Anabel Hernández; 'no eres mi estilo, yo busco cosas más finas'

Sergio Mayer aseguró a medios de comunicación que es crush de Anabel Hernández, periodista mexicana que recientemente publicó un libro en el que señala que el exgaribaldi tenía nexos con el crimen organizado. El exhabitante de La Casa de los Famosos emitió un contundente mensaje a la escritora.

Fue mientras Mayer acudió con su familia al evento ‘Corteo’ de Circo du Soleil en el Palacio de los Deportes cuando fue abordado por algunos reporteros, quienes cuestionaron nuevamente al también empresario sobre las menciones de la periodista.

Ante los cuestionamientos respondió: "Les voy a dar mis tres teorías de Anabel: la primera: soy su crush y está enamorada de mí, pero de una vez le digo: 'A ver, Anabel, no eres mi estilo, yo busco cosas más finas'", sentenció el actor y bailarín.

"La segunda: como dice que yo manejaba a algunas chicas, a lo mejor quiere que yo sea su manager. Tampoco lo voy a hacer porque no, o sea, si tú dices que manejaba modelos, son modelos", agregó el exgaribaldi quien señaló que la tercer teoría tiene que ver con que siempre que se quiere meter a la política lo ataca.

"Cada que yo me voy a meter a la política sale un libro donde hablan de mí, entonces yo creo que esa es la teoría más interesante", señaló Mayer, quien agregó que el que siga hablando de él lo tiene sin cuidado y que sabe que la periodista lo que busca es llamar la atención.

Sergio Mayer explota en contra de Anabel Hernández

Tras la publicación del nuevo libro de Anabel Hernández "Las señoras del narco: amar en el infierno", Sergio Mayer arremetió contra la periodista, pues ella lo señala de tener nexos con el crimen organizado: "No tengo ningún problema, la gente ya me conoce y saben quién soy. Tengo cuarenta y tantos años de carrera, ella vive de escribir libros e inventar historias", señaló Mayer.

"Me parece que en los últimos libros ha perdido credibilidad porque todo está basado en ese tipo de comentarios donde no tiene elementos", agregó el exhabitante de La Casa de los Famosos, quien puntualizó: "Siempre he pensado y he dicho: 'Si hay algún elemento comprobatorio o elemento sustentado con hechos que haga la denuncia'".

