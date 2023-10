Galilea Montijo revela que Sergio Mayer quería manejarla en YouTube

Galilea Montijo, la exitosa, famosa y hermosa conductora del programa matutino “Hoy”, reveló que Sergio Mayer quiso sacar lo “emprendedor” y mañoso con ella, pues contó que el enemigo de GB5 la contactó para manejarle su cuenta de YouTube.

La famosa dio a conocer esto, luego de que en el programa en el que trabaja pasaron una entrevista con Sergio Mayer, en la lo cuestionaron respecto a las presuntas regalías que se quedó a nombre de José José, lo cual supuestamente hizo mediante una empresa que tenía nexos con Monique, la hijastra del “príncipe de la canción”.

Ante ello, el ex diputado señaló que “no tiene por qué rendirle cuentas a nadie”, pues ya había hablado con José José e intentó comunicarse con su hijo José Joel, quien nunca le contestó.

"Está bien lo que diga José Joel, yo lo invité dos veces (...) era un tema de ética y de confrontarnos (...) pero nunca tuvo tiempo", dijo Sergio Mayer.

Tras todo esto, Galilea Montijo afirmó que hace unos años, Sergio Mayer la buscó porque quería manejarle su nombre y cuenta de YouTube, y que hasta le llevó unos documentos para que se los firmara y así “atorarla” legalmente a él.

“Me está cayendo el 20, Sergio Mayer, muy adelantado a su época, por así decirlo, hubo un tiempo que comenzó con todo este rollo de YouTube y a registrar nombres y marcas, etc., porque yo me acuerdo perfecto, la otra vez vino conmigo Mayer y me dijo ‘fírmame, yo te manejo lo de YouTube’”, rememoró.

Y al parecer ese sería el modus operandi de Sergio Mayer, pues la Gali dijo que aparentemente también se la quiso aplicar a Wendy Guevara:

“Creo que pasó algo con Wendy también que quería tener el nombre de Wendy Guevara. No sé hay que preguntarle a Sergio… Que venga Sergio y nos platique si está poniendo una agencia, ¿de cuánto nos tocaría?, porque si es así, estaría increíble”, apuntó la famosa.