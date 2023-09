Sergio Mayer explota en contra de Anabel Hernández por relacionarlo con el narco

Fue hace apenas unos días que la periodista Anabel Hernández publicó de manera oficial su más reciente libro: "Las señoras del narco: amar en el infierno" en el que sigue profundizando en el crimen organizado en el país. Asimismo, una vez más menciona a personalidades de la farándula que, de acuerdo con la autora, tuvieron nexos con el narco.

Según la periodista, Sergio Mayer era quien llevaba a mujeres con los capos de la droga. Hernández narra que en una despedida de soltero fue el actor quien llegó acompañado de mujeres bellas de diferente nacionalidad.

El exgaribaldi respondió a las acusaciones de la periodista y señaló que sólo se dedica a inventar historias, pues ya notó que le funciona involucrar a famosos: "No tengo ningún problema, la gente ya me conoce y saben quién soy. Tengo cuarenta y tantos años de carrera, ella vive de escribir libros e inventar historias", señaló Mayer.

"Me parece que en los últimos libros ha perdido credibilidad porque todo está basado en ese tipo de comentarios donde no tiene elementos", agregó el exhabitante de La Casa de los Famosos, quien puntualizó: "Siempre he pensado y he dicho: 'Si hay algún elemento comprobatorio o elemento sustentado con hechos que haga la denuncia'".

Aseguró que el hecho de involucrar artistas es una estrategia para vender más libros: "Vio que le funciona involucrar a artistas y en cada libro me pone una cosa diferente", agregó Mayer.

"En éste soy proxeneta o padrote, a ver en el próximo... me ha hecho socio, amigo, ha dicho de todo y casualmente cada que comienzo algo de la política o comento algo de política es cuando casualmente salen sus nuevos comentarios, pero le deseo mucho éxito con sus libros porque el que hable de mí me fortalece", concluyó Sergio Mayer.

DGC