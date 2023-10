Sergio Mayer asegura que lo vetaron de 'Hoy' por Paul Stanley

Sergio Mayer fue como invitado al programa "Miembros al Aire" en donde aseguró que Paul Stanley no lo quería tener cerca y que es por ello que está vetado de "Hoy", emisión en la que también trabaja el heredero de Paco Stanley.

Hace unos días, el exhabitante de La Casa de los Famosos aseguró que en el programa matutino de Televisa no lo quieren porque sacó a Paul Stanley. Señaló que lo habían invitado a "Miembros al Aire", programa en el que también está Stanley, pero que le cancelaron la invitación.

Esto le pareció muy sospechoso al exintegrante de Garibaldi, quien decidió esperar a ver qué sucedía y si no, tomar cartas en el asusto. Al final, sí fue invitado a "Miembros al Aire", pero Stanley no estuvo presente.

Ya durante la emisión, José Eduardo Derbez preguntó a Mayer si por Stanley no había querido ir al programa, a lo que el exgaribaldi dijo. "Yo me enteré que Paul dijo que si yo venía él no venía", sentenció Mayer ante la incredulidad de todos los de la mesa.

"Y me estoy dando cuenta que sí", agregó Mayer, a lo que Derbez dijo. "¿Y en el programa 'Hoy' también hizo lo mismo?", situación que el exintegrante del Team Infierno confirmó: "Me vetaron de 'Hoy'", aseguró Mayer.

"Yo venía a pedirle sus recetas porque es lo único que sabe hacer el cabr***, cocinar y hacerla de ped***", agregó Mayer, ante la incomodidad de los panelistas.

Charly López dice que se acabó la amistad con Sergio Mayer; lo compara con Alfredo Adame

Fue durante una entrevistas con Gustavo Adolfo Infante que Charly López lanzó unas fuertes declaraciones en contra de Sergio Meyer, su examigo y excompañero: "Es un boicot y es una niñería. Se me hace muy tonto. La Casa delos Famosos ya pasó hace dos meses. Yo fui fan, fui Team Infierno y lo sabes. Yo desconozco al Sergio que hay hoy en día, es otra persona y lo hemos, platicado", dijo.

Esto tras la polémicas que los envuelve, pues Garibaldi volvió a los escenarios, pero sin Sergio Mayer en la alineación, hecho que indignó al integrante del Team Infierno.

"Claro que lo apoyaba, porque era mi amigo, pero en el momento en que me faltó al respeto, en ese momento se rompió la amistad", agregó Charly López, quien aseguró que dese que le vaya bien en la vida.

Asimismo aseguró que Sergio Mayer hizo muchas cosas muy mal y lo comparó con Alfredo Adame: "Yo lo comparo con un Alfredo Adame, que de repente para mí era un gran actor, un gran conductor (...) y de repente se le botaron las canicas y empezó a hablar mal de todo el mundo", aseguró Charly López.

DGC