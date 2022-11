Christian Estrada presume su libertad y le pide disculpas a Ferka, pero las borra"; fans lo destrozan

Christian Estrada celebró que ya no está en el reclusorio, luego de que fuera detenido junto a dos sujetos por sustraer al hijo que engendró con Ferka en un centro comercial.

Fue a través de su Instagram que Christian Estrada celebró el ya no estar tras las rejas, con un extenso mensaje que acompañó de una foto del documento legal que ordena su libertad.

Christian Estrada salió del Reclusorio Norte acompañado con sus abogados; después de que el juez de control no encontró elementos suficientes para que continúe detenido y por ende le otorgaron su libertad.

📹 Essene Hernández / Juan Pablo Méndez pic.twitter.com/3aI7vYMOsV — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 30, 2022

El su mensaje, Estrada le agradeció a su dios por estar libre, al igual que a la prensa por cubrir la nota.

“No se me involucro en ningún proceso ni se me atribuyo ningún daño a algún tercero, po que no lo hay, ni lo ha habido”, remarcó el ex de Ferka.

“Mi único objetivo es y seguira siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”, agregó.

En su mensaje original, Estrada le había pedido una disculpa a Ferka y a “todas las mujeres” por sus acciones, pero se arrepintió y borró esa parte del texto.

“Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento”, señaló.

El mensaje original de Estrada Especial

Como era de esperarse, la gente se le fue encima a Christian Estrada, y antes de que pudiera limitar los comentarios, algunos alcanzaron para destrozarlo con mensajes.

“Te dejaron en libertad por detención ilegal, pero CONTINUARÁS el proceso en libertad”, “Se ve que te hizo falta un padre, porque no tienes ni idea de cómo ser uno”, “¿Sí ubicas que dejaste a la mamá de tu hijo llorando desconsolada cuando te lo llevaste? ¿Qué respeto existe en eso?”, “Ni siquiera sabes español, se nota que tú no redactaste ese mensaje” y” Cuánto cinismo en un solo mensaje. Se te acabo tu pseudo carrera en México”, le dijeron.