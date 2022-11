¿Advirtieron a Ferka? Frida Sofía y otras ex acusaron a Christian Estrada de "mentiroso" y "vividor"

Christian Estrada se encuentra detenido por haberse llevado a la fuerza al hijo que tuvo con Ferka, sin embargo, las exnovias del actor ya lo habían acusado de ser “mentiroso”, “aprovechado” y hasta “vividor”.

Christian Estrada cobró fama en México, luego de que fue novio de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Sin embargo, la influencer y empresaria lo acusó de haberla abandonado cuando ella se embarazó. Asimismo, señaló que el Christian Estrada la había engañado con su propia madre, es decir La Guzmán.

Frida Sofía ofreció una entrevista a Ventaneando en la que reveló que decidió abortar. “Tengo comprobado que Christian, cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos, no me habló en 9 días y yo no me podría arriesgar a que ese bebé creciera. Después de que sufrí lo del aborto, este hombre va a un programa y saca la foto que yo le mandé de a prueba positiva”, dijo

“Después de mi aborto le llevó mariachis a mi mamá en su cumpleaños a Nueva York. Después de ver la foto así abrazado, cómo no voy a estar enojada con mi mamá ¿Qué hacía Christian ahí después de haber cortado conmigo, ¿qué hacía todo el tiempo ahí?”, contó Frida Sofía.

Asimismo, Frida Sofía previó que Christian Estrada le habría quitado a su bebé, si lo hubiera tenido, ya que en una publicación en redes sociales escribió: "Ese maldito vividor solo hubiera tratado de quitarme a mi bebé, hablando mama... de que estoy loca y mentiras".

Frida Sofía advirtió que si ella hubiera tenido el bebé con Christian Estrada se lo habría intentado quitar Foto: Especial

Ally Dillon acusó a Christian Estrada de “oportunista”

Después de las declaraciones de Frida Sofía, una mujer llamada Ally Dillon apareció y reveló que ella tenía una relación con Christian Estrada, cuando el modelo recién iniciaba su romance con Ferka.

De acuerdo con la joven él actor le confesó que solo andaba con Ferka para darse publicidad. “Yo tuve la oportunidad de conocer a Frida y es un sol, no es como la prensa y él especialmente me hablaba cochinadas de ella, el que tiene problemas en la cabeza es él”, contó la joven.

“Lo que es capaz Christian para tener fama, le corté por mentiroso, oportunista, aprovechado falso, haciéndose la víctima delante de todo el mundo”, señaló Ally Dillon.

La joven contó que Christian Estrada también andaba en esa época con una chica llamada Sofía Romita de Nueva York, quien al parecer era quien solventaba los gastos del actor. “Esa parte financiera deberían de preguntarle a Sofía ella fue una de las personas que me dejó con la boca abierta de las asquerosidades que le hacía a esta chica por dinero”.

Actualmente, Christian Estrada se encuentra detenido en espera de que se defina su situación legal, luego de que fue acusado de sustraer a su hijo menor de edad.