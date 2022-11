Frida Sofía previó lo que haría Christian Estrada: "Hubiera tratado de quitarme a mi bebé" (FOTO)

Luego de que Ferka acusó a Christian Estrada de sustraer a su hijo menor, en redes sociales recordaron cuando Frida Sofía fue novia del actor y ella terminó con él, luego de que, dijo, él la abandonó cuando le confesó que estaba embarazada.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán advirtió que si hubiera tenido al bebé, Christian Estrada se lo hubiera intentado quitar.

En el programa de Ventaneando, el año pasado Frida Sofía ofreció una entrevista en la que rompió el silencio y confesó cómo vivió el aborto que tuvo, tras quedar embarazada de Christian Estrada.

“Tengo comprobado que Christian, cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos, no me habló en 9 días y yo no me podría arriesgar a que ese bebé creciera. Después de que sufrí lo del aborto, este hombre va a un programa y saca la foto que yo le mandé de a prueba positiva”, dijo

“Después de mi aborto le llevó mariachis a mi mamá en su cumpleaños a Nueva York. Después de ver la foto así abrazado, cómo no voy a estar enojada con mi mamá ¿Qué hacía Christian ahí después de haber cortado conmigo ¿qué hacía todo el tiempo ahí?”, contó Frida Sofía.

Frida Sofía dijo que Christian Estrada le hubiera quitado a su hijo si lo hubiera tenido

Frida Sofía recibió críticas por haber abortado, pero la joven publicó un mensaje en Instagram en el que previó lo que Christian Chávez haría si hubiera tenido al bebé.

“No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el que me embarazó se quedaba en hoteles con mi propia madre. Ese maldito vividor solo hubiera tratad de quitarme a mi bebé hablando mam… de que estoy sola y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste”, escribió Frida Sofía en una historia de Instagram.

Frida Sofía advirtió que si ella hubiera tenido el bebé con Christian Estrada se lo habría intentado quitar Foto: Especial

Este fin de semana Ferka, la exnovia de Christian Estrada lo denunció por llevarse a la fuerza al bebé que tuvieron juntos. El actor se encuentra detenido actualmente en espera de que se defina su situación legal.

KR