Ferka llora y revela la verdadera razón por la que se separó de Christian Estrada: "Hay violencia" (VIDEO)

Ferka, quien es participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, rompió el silencio sobre su separación de Christian Estrada.

La actriz señaló que la razón por la que se separó es porque sufría violencia emocional, además de que siempre estuvieron las banderas rojas, pero no las vio al principio.

“Terminé mi (relación) porque todo el mundo me lo preguntaba… a un mes de darme el anillo y que había boda y que vivíamos juntos y que hay un hijo… y que había mucho amor; chicas, lo único que yo les puedo decir es que se hagan caso cada vez que vean una red flag, un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo, no lo hice”, dijo Ferka en el programa Hoy.

“Cuando estás en la relación y estás aquí (cerca) no lo ves, cuando te empiezas a alejar ya es mucho más fácil. Diosito me quiere mucho y me mandó un momento muy importante donde dije que jamás iba a permitir que me transgredieran física, ni verbal ni emocionalmente, y ahí fue cuando dije que yo me amo mucho y dije: ‘no más’, a pesar de que yo amara muchísimo a esta persona”, mencionó Ferka en medio del llanto.

“Me enamoré, me cegué y no me gustó y decidí poner este alto porque hay violencia”, sentenció Ferka en su mensaje.

Ferka aseguró que la violencia emocional es difícil y alentó a las mujeres a no quedarse calladas ante este tipo de maltrato. “Nos quedamos calladas por pena, por el miedo al qué dirán y porque uno se cree bien fregona. Yo sé que soy una mujer bien con carácter, mamá leona pero me pasó a mí chicas, con este carácter y hoy levanto la mano y dijo, ‘por favor no se dejen’”. Dijo.

Con este mensaje Ferka pone fin a los rumores de que su separación de Christian Estrada se dio por las supuestas preferencias sexuales de ella