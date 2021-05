Ferka asegura que ¡se comerá su placenta tras dar a luz! ¿para lactar más?

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, está totalmente emocionada por el nacimiento de su primer bebé, el cual engendró con Christian Estrada; al grado de que ya adelantó que quiere que el parto sea 100 por ciento natural y que ¡se comerá la placenta!

Así lo aseguró la actriz e integrante de Guerreros 2020 a los medios de comunicación; apuntó que durante el último trimestre le ha ido bien pues no ha tenido ni náuseas ni otros malestares comunes en el embarazo.

“La estoy pasando de pelos, este trimestre me está yendo muy bien, ya no vomito, ya no me duermo en ningún lado hasta siento como si no estuviera embarazada”, dijo.

no te pierdas: Revelan que Christian Nodal compró anillo de Belinda en pagos (VIDEO)

Asimismo, Ferka compartió que le gustaría que el parto sea totalmente natural y que se comerá la placenta del bebé, independientemente de lo que vayan a pensar de ella.

Ferka se comerá la placenta por ésta razón

“Queremos parto natural cien por ciento, queremos el corte tardío de cordón y quiero el rollo de la placenta, yo comérmela. Ya sé que es su poco raro, pero yo quiero eso”, remarcó.

Ferka aseguró que la ingesta de la placenta es una práctica que tiene grandes beneficios para la salud y que evita los problemas post parto.

“Sé que la gente tiene muchos puntos de vista, son muy respetables, pero yo sí quiero eso para la lactancia, subir mi sistema inmune, la depresión postrarto y como todo lo más natural posible para lo que venga después”; dijo.