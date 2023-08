TWICE anuncia concierto en México ¿Cuándo es la preventa y el show?

México cada vez más se convierte en el hogar por excelencia del k-pop y ahora la tierra fundada por los guerreros de Huitzilopochtli recibirá a la legendaria agrupación Twice.

A través de sus redes, Ocesa dio a conocer la maravillosa noticia de la visita de la agrupación conformada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, SanaJihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

El espectáculo que Twice ofrecerá en México forma parte de su gira Ready to Be World Tour, con la cual también van a visitar Brasil.

Y, por si no las topas, algunas de las canciones más emblemáticas de Twice son “Like OOH-AHH”, su tema debut, además de sencillos como “Cheer Up”, “Fancy”, “Feel Special” y la tropicosa “Alcohol Free”.

Además, en 2020, Twice consiguió sus primeros puestos en las listas Billboard 200 y Artist 100, con su mini álbum “MORE & MORE”.

“¡Twice está de regreso en México con su 5ta gira mundial ‘Ready To Be’ y no podríamos estar más felices!”, indicó Ocesa K-Pop en sus redes.

El concierto de Twice en México será en el Foro Sol de la Ciudad de México, el próximo 3 de febrero de 2024, por lo que tienes casi medio año para ir apartando la imperdible fecha.

La preventa para el show de Twice será el próximo miércoles 13 de septiembre, en punto de las 14:00 horas, para que vayas pidiendo una tarjeta prestada o la saques nada más para esto.

Por su parte, la venta general será el jueves 14 de septiembre, a la misma hora. Cabe destacar las transacciones serán a través de Ticketmaster, para que estés alerta de los posibles fraudes y clonación de boletos.