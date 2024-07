Uly Boy lanza su nuevo tema, “Cappuccino”

Bajo la producción de Francisco Oroz, quien ha participado en producciones con Armando Ávila, Aleks Syntek, Cristian Castro, Yuri y Carlos Rivera, Uly Boy, el cantante y compositor mexicano que radica en Canadá, presenta su nueva apuesta musical, llena de ritmos latinos, fusionados con reguetón y pop vintage.

Después de algunos años de ausencia en México, y posicionándose como una figura destacada en la vibrante escena cultural de Montreal, Uly Boy presentó su nuevo tema ‘”Cappuccino”, una composición propia, con la que pondrá a bailar a más de uno con el ritmo de la canción. El intérprete y compositor de temas polémicos como “La Carta” y “Amémonos a escondidas”, prepara una serie de presentaciones por diferentes festivales y escenarios de la República Mexicana, alternándolos con algunos escenarios en Canadá.

“El capuchino no es sólo una bebida para mí, es una tradición que me conecta con mis raíces y me recuerda quién soy, desde mis mañanas en Italia, hasta las calles donde vendía café con mi mamá en la Ciudad de México. Cada taza representa cultura, historias compartidas y sueños por cumplir, reflejando mi color de piel, energía, amor y pasión” comentó el intérprete.

Durante los últimos dos años, Uly Boy participó en eventos de renombre en Canadá, incluyendo festivales locales donde el consulado mexicano le brindó la oportunidad de rendir homenaje a José Alfredo Jiménez, junto a su hija Paloma Jiménez. Además de abrir un concierto para Jorge Guevara, exvocalista de Elefante, demostrando su versatilidad y talento en el escenario.

Prepara un podcast. Alterno a esto, el cantautor está a punto de lanzar un proyecto emotivo, donde logra abrir su corazón al compartir pasajes profundos y difíciles en su vida, tales como el abuso sexual, el fanatismo extremo, la manipulación, la inmigración y sus experiencias con destacadas figuras del entretenimiento como Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Cabe resaltar que la música de Uly Boy continúa incrementando reproducciones en plataformas como Spotify, en especial uno de sus últimos temas “María, mi vida mi amor”, que ha cautivado a un público cada vez más amplio, superando las 100 mil reproducciones.