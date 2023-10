Vanessa Arias aparece con la cara rasguñada y dice que la atacaron los fantasmas

La conductora de Univision, Vanessa Arias, causó preocupación entre sus miles de seguidores, pues la también actriz aseguró que tiene el rostro rasguñado gracias a una experiencia paranormal con fantasmas.

Vanessa sorprendió al contar su historia de terror y aseguró que soñó que le tocaban la cara y cuando despertó ya tenía la cara con los rasguños.

La presentadora narró en un video en redes sociales que en el departamento donde vive, hace poco, cambió de dueño y se estaban llevando los muebles y que por ese motivo dejaron unas cajas en el lugar y a partir de ahí sintió que la energía del lugar cambió por completo.

“Sentí que se movió la energía y he tenido sueños bien raros y antier soñé que una persona estaba encima de mí y me decía: ‘todo va a estar bien’, pero que me estaba agarrando la cara. Ayer voy al facial y me dicen: ‘Vane, por qué tienes esos aruñones en la cara’”, narró la conductora.

te puede interesar ¿Cuánto cuesta y dónde comprar el disfraz de Merlina para Halloween?

La también actriz mostró los rasguños que tiene en el rostro y tiene tres marcas muy pronunciadas en la mejilla izquierda.

Fans le dan consejos a Vanessa Arias para ahuyentar a los fantasmas

Los fans de la conductora alertaron a que haga algo para que esos fantasmas se vayan de su casa y le hicieron varias recomendaciones. Entre ellas están que adopte un gato, pues aseguran que ahuyenta las malas energías.

También le sugirieron la tradicional hazaña de las abuelitas que es que les diga groserías a los fantasmas. Pero el comentario que más destacó es que puede ser ella misma la que se está dañando.

“Grábate mientras duermes, puedes ser tu misma”, “yo a veces amanecía así hasta que una noche me desperté de golpe y me estaba rascando muy fuerte que me quedaba la marca, yo pensaba también lo mismo”, “Puede ser brujería”, “No hables con el ente, no intentes sostener una conversación”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.