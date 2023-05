VIDEO | Dan golpiza a Medio Metro en la calle: 'No se vale, me tumbó'

El bailarín conocido como Medio Metro denunció en redes sociales que le dieron una golpiza en la calle por “traicionar” al Sonido Pirata.

El influencer, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez, hizo un live en su perfil de Facebook en el que denunció que un seguidor del Sonido Pirata se acercó a él para pedirle una foto y cuando lo vio desprevenido le dio un puñetazo en la cara.

Así fue la agresión contra Medio Metro

Medio Metro y su mánager dieron el mensaje en redes sociales y contaron que estaban en una tienda y fue cuando algunas personas se acercaron a pedirle foto al bailarín.

Cuando de repente una persona también se apuntó para retratarse con el bailarín y después de que obtuvo la imagen le dijo “traicionero” a Medio Metro y lo atacó.

“No se vale… Me dijeron “traicionero”, y ¡pum! Me descuido y cuando volteo me dio el trancazo, hasta me tumbó. La persona se subió al carro y se peló. Yo no me meto con nadie, no ofendo a nadie. No me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo respeto a la gente. Al contrario, yo quiero apoyar, cómo quisiera ser rico para ayudar”, dijo Medio Metro, luego de mostrar que tiene el ojo morado por el golpe.

Por su parte, el mánager de Medio Metro señaló que está triste por la situación y que no se dio cuenta de lo que pasó porque él estaba pagando en la caja de la tienda y cuando volteó a ver el bailarín ya estaba en el piso tirado, dijo que persiguió al agresor, pero éste ya había huido del lugar.

“Estoy sacado de onda, la neta un poco enojado, triste, por la gente; no se vale que exista gente de este tipo, que sea mala onda. Hay gente que lleva el fanatismo muy alto, en este caso pasó. Entiendo que sean súper fans de Sonido Pirata y está bien, e incluso estaría ching… que Lalo y que Sonido Pirata se lleven bien. El hecho de que exista una agresión física ya es algo que para mí se va a otros niveles”, dijo el representante del bailarín.

Medio Metro y su mánager están preocupados porque el bailarín tiene varias presentaciones en puerta, así como una invitación a un programa de televisión.

“No se vale, yo sé que en mi página tiran puro hate, me dicen que ya no chille, y no es por chillar, yo no me meto con nadie, yo no me puedo defender”, dijo el bailarín al finalizar su mensaje.