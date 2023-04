VIDEO | La Pompis "humilla" a Medio Metro y lo hace llorar

La Pompis y Medio Metro se separaron de Sonido Pirata en medio de la polémica y ahora ellos dos han aparecido juntos en eventos de sonidero.

Parece que su amistad se ha hecho más fuerte a tal grado que La Pompis se burló de Medio Metro y lo “humilló” con una broma que hasta lo hizo llorar.

La Pompis hace llorar a Medio Metro

Todo sucedió porque Medio Metro y La Pompis hicieron un video para TiKTok en el que iban a mostrar el nuevo pase de baile que tienen para sus próximas presentaciones.

Cuando empezaron a bailar La Pompis empezó a decir las frases de Sonido Pirata: “Obedece a tu mamá… ah Medio Metro”.

Entonces el bailarín se molestó y dejó de bailar y le preguntó que por qué le decía eso, mientras La Pompis se empezaba a reír.

Medio Metro se hizo el indignado y comenzó a llorar como si fuera el Chavo del 8: “Ese no es mío”, dijo el influencer. Todo se trató de una broma que se hicieron entre los dos y al final terminaron riendo.

Sin embargo, a los usuarios de Internet no les dio mucha risa y se lanzaron contra Medio Metro y La Pompis, primero señalaron que el video no era gracioso y en segundo lugar los criticaron por haberse salido del Sonido Pirata.

La Pompis no dudó en defenderse de los comentarios negativos y aseguró que en realidad el malo de la historia no es Medio Metro sino Sonido Pirata y lamentó que la gente no se de cuenta.

“Créeme que es triste que la gente no se dé cuenta de la realidad por q el malo es el otro esté mis respetos sin palabras para Medio Metro Lalito”, señaló La Pompis.