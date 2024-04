VIDEO | Grupo Firme no logra llenar concierto y fans generan caos al saltar de las gradas

Si bien Grupo Firme llegó a ser considerado como una de las agrupaciones más fuertes en el género del regional mexicano, parece ser que la popularidad de la agrupación ha caído de manera drástica, pues un video revela que la banda ha perdido la habilidad de llenar cualquier recinto en el que se presentan, lo cual sucedió durante su reciente concierto en Chiapas.

Este fin de semana, Grupo Firme se presentó en el Estadio Olímpico de Tapachula, Chiapas, dónde no tuvieron el éxito por el que se les ha distinguido en los últimos años, ya que la agrupación no logró agotar los accesos para su presentación, cosa que antes era muy común de ver durante sus conciertos.

El concierto se salió de control puesto que algunos de los asistentes observaron que la parte de enfrente estaba vacía y decidieron ocupar estos lugares al saltarse las gradas para llenar la zona exclusiva de la cancha y ocupar los asientos vacíos. De este modo, personas que pagaron su boleto para gradas llegaron a las zonas diamante y VIP las cuales costaban 5 mil y 3 mil pesos respectivamente.

¿Grupo Firme fracasó en Chiapas?

En 2023 la agrupación enfrentó dificultades por las que tuvieron que cancelar conciertos en más de una ocasión, provocando molestia entre el público y que surgieran rumores que apuntaban a una baja venta de boletos por desinterés del público. A pesar de ello, el vocalista de la agrupación, Eduin Caz, aseguró que la gira es una de las más vendidas.

El líder de la agrupación ya había comentado que su prioridad no era llenar estadios, teatros, ni ningún lugar, por que eso ya no era relevante para ellos, sin embargo, es bastante extraño que la agrupación no ogre hacerlo, pues Grupo Firme es considerado como una de las bandas mexicanas más exitosas del momento.