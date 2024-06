Virlán García le da un desgarrador último adiós a su hermana Diana: 'nunca me voy a perdonar'

Virlán García rompió el silencio y le dedicó un muy desgarrador y doloroso mensaje a su hermana Diana, quien fue víctima de feminicidio presuntamente por su novio.

De acuerdo con los reportes, Diana, de 29 años, fue asesinada presuntamente por su novio e instructor de gimnasio, su cuerpo fue encontrado en su casa con múltiples heridas de arma punzocortante en la espalda, además de que su domicilio se estaba quemando.

⚫️🇲🇽 Diana Báez, hermana del cantante Virlán García, fue asesinada a puñaladas y su cuerpo hallado en la cama de su casa en San Luis Río Colorado, #Sonora.



El principal sospechoso es Julián A., quien era su entrenador y pareja sentimental. pic.twitter.com/CEKGXLGY7K — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 6, 2024

Tras darse a conocer la noticia Virlán García le dedicó a su hermana un triste y extenso mensaje, con el cual afirma sentirse culpable por el feminicidio y por no haber estado con ella cuando más lo necesita.

"Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno", inició el cantante en su mensaje para su hermana.

Virlán García añadió que nunca se va a perdonar que su hermana hubiera pasado por eso porque no lo merecía, y afirmó que él hubiera dado la vida por su hermana.

"Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida", externó.

"Recuerdo la última vez que te mire en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi último día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Baez García siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue", sumó Virlán García.

Finalmente, el cantante le pidió a sus fans que "amen, abracen, valoren, perdonen y olviden", y que "amen" a sus seres queridos.