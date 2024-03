Vive Latino 2024: Usuarios de Prime Video, molestos tras retrasar una hora la presentación de Sabino

No cabe duda que Sabino es uno de los artistas más queridos por los jóvenes mexicanos, por lo que era un show bastante esperado durante el Vive Latino en su segundo día, el domingo. quiénes no podían asistir al evento aprovecharon la oferta de prime video para disfrutar del espectáculo de los escenarios principales a través de streaming.

Asimismo Sabino reveló que su show comenzaría a las 9:15, motivo por el cual de manera puntual los usuarios estaban esperando la entrada del cantante en las pantallas de todos los que disfrutaron del Vive Latino a través de Amazon Prime y Twitch. Sin embargo se llevaron una gran decepción cuando la organización tardó bastante en poner la participación del rapero mexicano en las pantallas. Antes de ello, terminó la presentación de Babasónicos, lo cual generó algo de descontento entre el público que ya quería disfrutar del Sabhop cómo lo indicaba el itinerario que reveló la organización para la transmisión del directo.

El wey de Babasónicos diciendo "yo me estaba por ir"

Yo con ganas de ya ver a Sabino: pic.twitter.com/OI1Br45JxD — Ray Silva 🇲🇽 (@raysilvas_) March 18, 2024

Posteriormente la transmisión, en vez de saltar a Sabino, quién ya habría iniciado su presentación para ese momento, se fue a Momentos Indio, un espacio donde en un pequeño escenario se presentan legendarios artistas como lo fue en esta ocasión Dr. Shenka, El Haragán y Alex Lora; si bien los presentes estaban muy emocionados de poder ver al vocalista de El Tri interpretar junto con el de Panteón Rococó, en redes sociales la historia era diferente, puesto que los fanáticos del Sabino que no compraron los boletos para el Vive Latino y decidieron verlo a través del streaming, se mostraron sumamente molestos por no poder ver a su artista favorito en ninguna de las dos transmisiones que realizaban.

Si bien nunca declararon si serían o no exactamente los mismos horarios, el público esperaba ello puesto que se trata de un directo y no de la reproducción de una retransmisión o una pregrabación, por lo cual los malos comentarios a la plataforma no faltaron entre quienes señalaban que no les parecía que prefieran poner otro escenarios antes de a Sabino.

Molestias entre usuarios de Amazon Prime por retraso de la participación de Sabino. X

¿Transmitieron a Sabino en el Vive Latino?

Afortunadamente para el público de Sabino, no se perdieron del show del artista, puesto que sí apareció la presentación de "el rebelde del pop", más de una hora después de que saliera al escenario en el Vive Latino. Sin embargo, se presentó con gran éxito y la plataforma lo reprodujo desde el inicio en Prime Video, por lo cual nadie se perdió de nada al final del día a pesar del retraso.