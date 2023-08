Wendy Guevara revela que sufre ataques de ansiedad tras salir de LCDLF; 'se los juro, no me hago la víctima'

Tras salir de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara aseguró que ha sufrido ataques de ansiedad al intentar reintegrarse al mundo exterior. La integrante de Las Perdidas fue la última en salir del reality show y se ganó el premio de los cuatro millones de pesos.

El pasado 19 de agosto, la influencer celebró su cumpleaños número 30 en una fiesta a la acudieron múltiples personalidades, como Los Horóscopos de Durango y la Wanders Lover. La fiesta se llevó a cabo en León, Guanajuato, de donde Wendy Guevara es originaria.

Cuando la ganadora de La Casa de los Famosos llegó a la celebración, fue interceptada por medios de comunicación. En una entrevista transmitida por "De primera mano", en el que la influencer se mostró con el carisma de que la caracteriza, reveló que ha sufrido ataques de ansiedad en su intento por reintegrarse al mundo exterior.

"Todavía no me cae el veinte la verdad, a veces me dan ataques de ansiedad se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte", dijo Wendy Guevara a medios de comunicación.

Asimismo, reveló que ya está listo su nuevo reality show en el que se transmitirá todo lo que hace: "Ya tenemos lo de un reality, que es el reality show de mi vida y todo lo que hago: cómo cag***, cómo duermo, cómo todo", dijo la influencer, quien señaló que en este nuevo programa saldrán todas sus colegas.

Por su parte, Kimberly, la más preciosa, señaló que la percibió un poco desconcertada: “La verdad la miré un poco descontrolada, porque está sacada de onda, todavía no se ubica, no se la cree que haya sido ganadora”, dijo la amiga y colega de Wendy Guevara.

