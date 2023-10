Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan 7 años separados; por esta razón fingieron seguir juntos

Escándalo, chisme y tragedia se sucitan hoy en la farándula mundial, pues Jada Pinkett reveló que lleva separada desde 2016 de Will Smith y que todo este tiempo han fingido seguir siendo pareja, incluso durante la polémica noche de los Oscar 2022, cuando el actor le dio la legendaria y desafortunada cachetada a Chris Rock.

En entrevista con NBC News, Jada Pinkett reveló que tiene más de siete años de no ser pareja de Will Smith, pero que oficialmente no se han divorciado.

LA INESPERADA CACHETADA DE WILL SMITH A CHRIS ROCK EN LOS OSCAR



⭕ WILL SMITH DA UN BOFETÓN A CHRIS ROCK DURANTE LA GALA DE LOS OSCAR POR UN CHISTE SOBRE LA ALOPECIA DE SU MUJER, JADA PINKETT. pic.twitter.com/kxnZwbtfWS — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 28, 2022

Estas declaraciones fueron pronunciadas por la famosa en un adelanto de la entrevista que le hizo la periodista Hoda Kotb (la cual será publicada completa el 13 de octubre), misma en la que explicó que no se había hecho pública su separación porque no estaban "listos todavía".

Jada Pinkett también contó que su matrimonio con Will Smith se rompió debido a “muchas cosas”: "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", remarcó.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añadió reflexiva y aparentemente aprendiendo a soltar.

Sumado a la entrevista, Jada Pinkett también lazará el 17 de octubre su libro de memorias “Worthy”, en el que hablará a detalle del penoso episodio que protagonizó Will Smith en los Oscar de 2022.

Afortunadamente, La revista People compartió un adelanto de ese momento de su historia:

"¿Y ahora los Oscar, con toda su corrección política, le estaban diciendo al mundo que estaba bien hacer bromas a expensas de una mujer que sufría de alopecia? No es hasta que Will le grita desde su asiento a Chris que mantenga el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca, y luego lo repite, que percibo la gravedad de la situación, y que, no, había sido así. No ha sido una parodia. Aun así, no tengo claro el motivo por el que Will está tan molesto. Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno de Oh m---. . . ¡Soy su esposa! sucede instantáneamente”, señala el adelanto.