Nicki Nicole se disculpa por hablar mal de Peso Pluma: 'Me puse nerviosa'

La cantante Nicki Nicole salió a defenderse de las críticas, luego de que hiciera unos comentarios contra Peso Pluma, con quien supuestamente está saliendo.

Después de la gran cantidad de memes que salieron en su contra por comparar al mexicano con un perro y un bolso, la intérprete se pronunció al respecto y dijo que se puso nerviosa por la pregunta y pidió que no descontextualicen sus declaraciones.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, señaló la Nicki Nicole en su cuenta de “X”.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

Sin embargo, su disculpa no funcionó pues los usuarios siguieron compartiendo memes en los que se lanzan contra ella y en los que retratan cómo creen que reaccionó Peso Pluma al escuchar sus declaraciones.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Peso Pluma ?

La cantante asistió a una entrevista con el youtuber Molusco, famoso por entrevistar a los artistas de la música urbana y ahí le preguntaron que si le molestaba que le preguntaran de su vínculo con el cantante mexicano.

Ella aseguró que no y aclaró que solo son amigos y que se están conociendo. Por lo que normalmente van juntos a varios lados.

"Nicki":

Por los comentarios de Nicki Nicole sobre Peso Pluma pic.twitter.com/LvXk2sRxzK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2023

Asimismo, la intérprete de “Por las noches” aseguró que es normal que le pregunten por Hassan Kabande, nombre real del mexicano, porque se les ve juntos constantemente y aseguró que es como cuando andas con un perro a todos lados.

“Imagínate que vos sales todos los días con un perro nadie te va a preguntar por qué sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro Hassan. Es como si todo el mundo te ve con el mismo bolso te van a decir: ‘alto con el bolso’”, dijo Nicki Nicole.