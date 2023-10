Tunden a Nicki Nicole por negar romance con Peso Pluma y compararlo con un perro

Nicki Nicole se ganó el desprecio de Internet por sus recientes declaraciones en las que habló sobre Peso Pluma, luego de que en las últimas semanas se les ha visto juntos y se ha especulado sobre un posible romance entre ellos.

Aparecieron juntos en los partidos de Messi en Miami y cantaron a dueto en la reciente entrega los premios Billboard latinos, en donde salieron agarrados de la mano del escenario, lo que encendió aún más los rumores de que son novios.

Sin embargo, parece que la linda imagen que tenían los fans de este romance se esfumó con las recientes declaraciones de Nicki Nicole en las que negó a Peso Pluma y hasta lo comparó con un perro.

Nicki Nicole friendzonea a Peso Pluma

La cantante de “Por las noches” asistió a una entrevista con el youtuber Molusco, famoso por entrevistar a los artistas de la música urbana y ahí le preguntaron que si le molestaba que le preguntaran de su vínculo con el cantante mexicano.

Ellas aseguró que no y aclaró que solo son amigos y que se están conociendo. Por lo que normalmente van juntos a varios lados.

Nicki Nicole compara a Peso Pluma con un perro

Sin embargo, las declaraciones más polémicas vinieron enseguida, ya que la cantante aseguró que es normal que le pregunten por Hassan Kabande, nombre real del mexicano, porque se les ve juntos constantemente y aseguró que es como cuando andas con un perro a todos lados, entonces también preguntan sobre el perro.

"Peso Pluma":



Por esta entrevista de Nicki Nicole donde habló de una manera ciertamente rara del artista mexicano. pic.twitter.com/TVY4gOXMqe — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 11, 2023

“Imagínate que vos sales todos los días con un perro nadie te va a preguntar por qué sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro Hassan. Es como si todo el mundo te ve con el mismo bolso te van a decir: ‘alto con el bolso’”, dijo Nicki Nicole.

Tras su comentario, los conductores del programa le dijeron que ella y Peso Pluma se ven bien juntos y ella preguntó un poco preocupada si no se veía muy chiquita a lado de él.

Fans tunden a Nicki Nicole por sus comentarios sobre Peso Pluma

Aunque la cantante aclaró que no estaba comparando a Peso pluma con un perro los fans no lo vieron así y no dudaron en criticarla y aseguraron que no merece que el mexicano se haya abierto a querer tener una relación con ella.

“Pobre de Peso Pluma, está roto, él solo le dio lo mejor de el a alguien que solo lo negó ante todo el mundo, lo comparo con un perro y un bolso”, “Mi Peso Pluma después de escuchar las declaraciones de la interesada de Nicki Nicole”, “Nicki Nicole solo usó a Peso Pluma para vender su concierto en México en noviembre al negarlo como pareja y compararlo con un perro”, “Todo México yendo a funar a Nicki Nicole tras decir que Peso Pluma es como un perro”, fueron los comentarios de los usuarios.

Pobre de Peso Pluma, está roto, él solo le dio lo mejor de el a alguien que solo lo negó ante todo el mundo, lo comparo con un perro y un bolso.

Peso Pluma está triste, México está triste, Mexico no olvida Nicki Nicole. #FuerzaPesoPluma pic.twitter.com/nl2fOsvIBE — Dαnisitα (@nosoyemece) October 11, 2023