¿Quién es el hijo que tuvo Adela Noriega? ¿Realmente es Peso Pluma? | FOTO

Adela Noriega era una de las actrices de Televisa más populares y más guapas de la televisión, sin embargo, se alejó de los reflectores y ahora se sabe muy poco de su vida.

Sin embargo, ella tuvo un hijo, que recientemente se volvió tendencia porque había algunos usuarios que aseguraron que la famosa actriz era madre del mismísimo Peso Pluma.

¿Quién es el hijo de Adela Noriega? ¿Es Peso Pluma?

El hijo de Adela Noriega no es Peso Pluma, el verdadero hijo de la cantante es otro joven que según se dice en rede sociales se llama Carlos Rodrigo, actualmente tendría 34 años de edad y se dice que vive en South Beach, Miami, es decir, que ni siquiera vive en México.

Hace un tiempo se filtró una imagen del que supuestamente sería el hijo de la actriz, al cual lo habría tenido con un expresidente. Según el periodista Jorge Carbajal, el hijo de Adela Noriega es quien administra los negocios de su mamá en Estados Unidos, pues la actriz puso una empresa inmobiliaria en Miami.

Te puede interesar Adela Noriega vive en una millonaria mansión en Miami ¡Conócela! (FOTOS)

Hay muy poca información de la vida de Adela Noriega después de las telenovelas y por supuesto de su hijo existe mucho menos información.

Hace un tiempo circularon unas supuestas fotos del hijo de Adela Noriega, sin embargo, después se supo que eran falsas.

“Recibí un correo electrónico, y en ese correo me escribe una persona que les voy a contar un poquito de él… él tenía una página web que se llamaba ruinaversal, como El Universal pero ruina, ahí diario subía noticias falsas… el caso es que me escribió y me dijo: ‘oye te quiero comentar algo para que lo sepas para que quede claro porque no quiero tener problemas’, bueno, pues que él dice que en realidad esas fotos del supuesto hijo de Adela Noriega, él fue quien las subió en el mentado ruinaversal…”, contó el periodista Jorge Carbajal.

El periodista contó que la persona detrás del ruinversal confesó que hizo un casting para hacer de hijo de Adela Noriega, por lo que las fotos eran falsas.

Sin embargo, en otro programa, Jorge Carbajal presentó una foto de la actriz caminando por Miami acompañada de un hombre joven. Señaló que esa foto sí era real, pero que tampoco se podía afirmar el parentesco entre Adela y el chico de la imagen, pues podría ser su asistente, su sobrino o su hijo, pero no se sabe.