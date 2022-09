Así luce actualmente el "hijo" de Adela Noriega y Fernando Colunga en "Amor Real"

“Amor Real” fue una telenovela muy querida protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga, cuyos personajes tuvieron un hijo muy querido por los fans,

Y es que, en el melodrama, “Manuel” y Matilde” se unieron amatoriamente para engendrar a “Manuelito”, niño que enamoró a todos en el set y a través de la pantalla por su ternura y carisma.

Pero nada es eterno y el tiempo corre sin parar, por lo que se niño ahora es todo un señor 23 años, conocido como Alex Flores.

Alex Flores actualmente sigue en la farándula, pues es actor y cantante; no obstante, recuerda sus orígenes y presume en redes su vida como “Manuelito”.

“Era muy divertido ver personas de todas las edades corriendo detrás de mí cuando viajaba para pedirme autógrafos, tocarme, sacarse fotos conmigo”, contó sobre su época en la telenovela a “People en Español”.

“Recuerdo que siempre me gustó que la gente me siguiera porque, aunque estaba muy chiquito, me daba cuenta de que me seguían por el empeño que ponía en aprenderme los parlamentos de Frijolito y ponerle ‘feeling’, como decía yo en ese entonces”, abundó.

Alex también ha participado en telenovelas como “Pasión”, “Atrévete a soñar”, “Llena de amor”, “Hasta que te conocí”, “La Bandida”, “La Rosa de Guadalupe” y “Como Dice el Dicho”. Además, tiene su banda llamada Khali.