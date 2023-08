Yahritza y su Esencia anuncia colaboración con Banda MS; ni así el público los perdona

A través de redes sociales, el público le hizo saber a la agrupación Yahritza y su Esencia que no los han perdonado por los comentarios que hicieron sobre la comida mexicana. Esto a pesar de que el lunes por las noche anunciaron una próxima colaboración con la Banda MS.

La agrupación de regional mexicano originaria de Mazatlán Sinaloa es de las más famosas y queridas por el público tanto de México como del extranjero, logrando incluso colaborar con artistas como Snoop Dog, uno de los máximos exponentes del hip-hop californiano.

Sin embargo, el público le reprochó a la agrupación que se atrevieran a hacer una colaboración con los hermanos Martínez, quienes recientemente están en el ojo del huracán por los comentarios de desagrado a hacia la comida mexicana.

"Amo a la MS, pero esta canción la bloquearé de mis plataformas para que no se reproduzca", señala una usuaria en redes sociales. "Como dice la canción, 'en tu perra vida vuelvan a mencionar a México', ya no van a tragar a costillas de la música mexicana. Quédense en Washington y no vuelvan a México, no los necesitamos", dice otro internauta molesto con los cantantes de ascendencia mexicana.

Alguien etiquetó a Oswaldo Silva, cantante de la MS, en un comentario que decía: " Te creía con más ojo en la industria, poner a alguien que está en picada con ustedes". Ante estos comentarios el vocalista respondió: "Bueno, te cuento, yo no soy el encargado de escoger los temas. Pero la canción se me hace buenísima... siempre he confiado en el buen gusto de las personas que las escogen. Al final nosotros vivimos del apoyo que nuestros queridos fans le dan a cada canción, o sea que, desde la canción parte todo, y no puedes negar que la canción es buenísima. Nuestro trabajo es hacer canciones para la gente".

Oswaldo Silvas responde ante críticas de los internautas por colaboración con los hermanos Martínez. Foto: Instagram

A pesar de las explicaciones del cantante, la gente no cedió y les hizo saber que no les agradó la decisión de colaborar con Yahritza y su Esencia y que no vana escuchar el tema: "Hacer canciones que la gente quiera, es obvio que nadie quiere esta canción", dicen en los comentarios.

Síguenos en Google News

DGC